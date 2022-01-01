DCH принадлежит Александру Ярославскому. О прекращении его работы сообщил источник на предприятии.

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Часть Днепровского металлургического завода закроют

С 1 января 2022 года металлургическая площадка Днепровского металлургического завода (в прошлом – завод имени Петровского), что принадлежит DCH Александра Ярославского, останавливает свою работу из-за нерентабельности продукта,

– говорится в сообщении.

В частности среди причин закрытия части завода:

неопределенность поставок угля из России;

сложности с логистикой сырья из-за недостатка вагонного парка и стоимости энергоносителей.

"Это в комплексе складывается в себестоимость продукции, что не позволяет предприятию быть рентабельным", – сообщили на предприятии.

Сейчас, по словам источников, точных сроков простоя нет. Однако заранее остановка ожидается от одного месяца, а решение о возобновлении работы будет зависеть от конъюнктуры на рынке металлопроката.

Коротко о Днепровском металлургическом заводе

Днепровский металлургический завод состоит из металлургического и коксохимического блока. Сейчас работает последний.

Известно, что в 2017 году он уже прекращал работу. Это привело к значительным убыткам – люди были без работы, им не выплачивали зарплаты. Кстати, завод является старейшим металлургическим предприятием Днепра.

В начале декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение увеличить срок проведения плановой проверки в Днепровском металлургическом заводе.

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