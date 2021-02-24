Сейчас в Украине 1,8 миллиона семей получают льготы на коммуналку. В среднем размер льготы составляет 1,1 тысячи гривен. В Минсоцполитики отметили, что часть украинцев могут платить лишь 50% стоимости коммунальных услуг.

Как пояснили, в отличие от субсидиантов, эта категория украинцев платят за коммуналку фиксированный процент, а в некоторых случаях могут совершенно бесплатно пользоваться услугами.

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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, размер скидки составляет от 25 до 100%. Кроме того, отдельные условия есть и для некоторых бюджетников, которые живут и работают в сельской местности.

Какие скидки могут получить украинцы

Следовательно, на скидку в 25% на коммунальные услуги могут претендовать дети войны.

50% скидки на коммуналку могут получить:

участники войны;

члены семьи погибших ветеранов;

многодетные семьи;

бывшие узники концлагерей;

ветераны военной службы, полиции, органов МВД;

те, кто получил инвалидность во время военной службы;

родители и члены семей тех, кто погиб или исчез при исполнении служебных обязанностей;

Чернобыльцы первой и второй категории.

75% скидка на коммуналку предусмотрена для:

участников боевых действий;

украинцев, которые в возрасте до 18 лет были узниками концлагерей;

Не платить за коммуналку могут:

украинцы с инвалидностью, которую получили после войны;

те, кто до 14 лет был узником концлагерей и получили инвалидность.

Обратите внимание! Бесплатно пользоваться жильем и не платить за коммуналку могут некоторые бюджетные сотрудники, проживающие в сельской местности.

Заметим, что в феврале правительство ввело выплату компенсации украинцам, которые пользуются электроотоплением. Поэтому людям уже перечислили 322 миллиона гривен.