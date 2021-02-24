50% скидки или бесплатно: какие категории украинцев могут платить за коммуналку меньше
Сейчас в Украине 1,8 миллиона семей получают льготы на коммуналку. В среднем размер льготы составляет 1,1 тысячи гривен. В Минсоцполитики отметили, что часть украинцев могут платить лишь 50% стоимости коммунальных услуг.
Источник:Минсоцполитики
Как пояснили, в отличие от субсидиантов, эта категория украинцев платят за коммуналку фиксированный процент, а в некоторых случаях могут совершенно бесплатно пользоваться услугами.
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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, размер скидки составляет от 25 до 100%. Кроме того, отдельные условия есть и для некоторых бюджетников, которые живут и работают в сельской местности.
Какие скидки могут получить украинцы
Следовательно, на скидку в 25% на коммунальные услуги могут претендовать дети войны.
50% скидки на коммуналку могут получить:
- участники войны;
- члены семьи погибших ветеранов;
- многодетные семьи;
- бывшие узники концлагерей;
- ветераны военной службы, полиции, органов МВД;
- те, кто получил инвалидность во время военной службы;
- родители и члены семей тех, кто погиб или исчез при исполнении служебных обязанностей;
- Чернобыльцы первой и второй категории.
75% скидка на коммуналку предусмотрена для:
- участников боевых действий;
- украинцев, которые в возрасте до 18 лет были узниками концлагерей;
Не платить за коммуналку могут:
- украинцы с инвалидностью, которую получили после войны;
- те, кто до 14 лет был узником концлагерей и получили инвалидность.
Заметим, что в феврале правительство ввело выплату компенсации украинцам, которые пользуются электроотоплением. Поэтому людям уже перечислили 322 миллиона гривен.
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