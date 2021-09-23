Часть денег от МВФ используют для погашения евробондов: о какой сумме идет речь
Источник:"Интерфакс–Украина"
Евробонды в Министерстве финансов планируют погасить частью денег, которые в августе выделил Международный валютный фонд. Глава министерства Сергей Марченко рассказал, что на это выделят 1 миллиард долларов.
Погашение евробондов
В финрегуляторе планируют погасить евробонды 29 сентября текущего года. Напомним, что они были выпущены 5 лет назад под гарантии США. "Часть SDR (специальные права заимствования - 24 канал), полученных в августе, будет использовано для этого", – поделился Марченко.
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Что такое евробондыЕвробонды – это еврооблигации, долговые ценные бумаги, которые выпускает государство в иностранной валюте (доллар, евро). Их покупают инвесторы для получения прибыли через определенный срок.
Поступления от МВФ
Марченко рассказал, что в проект Госбюджета-2022 заложены поступления от МВФ в размере 2,9 миллиарда долларов для финансирования дефицита. В эту сумму включены транши по текущей программе stand by, на продолжение которой рассчитывает правительство.
Миссия МВФ и программа stand by
21 сентября начала работу миссия МВФ в Украине, которая сосредоточится на независимости НБУ, реформе судебной сферы, укреплении антикоррупционных институтов, проект госбюджета на 2022 год.
Мы рассчитываем, что программа будет продолжена, рассчитываем в следующем году на те пересмотры, которые запланированы ... Рассчитываем полностью выполнить программу и получить все ресурсы от Фонда, которые необходимы,
– поделился Марченко.
По его словам, Правительство настроено на получение очередного транша в этом году по итогам работы миссии по первому пересмотру программы, которая началась на этой неделе.
Украина и МВФ: последние события
- 23 августа направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это – безвозвратная помощь. В Кабмине сообщили, что эти деньги направят на социальные выплаты.
- По словам Екатерины Рожковой, это – деньги новой эмиссии. В Украине их назвали замечательным подарком ко Дню Независимости.
- Сейчас Украина также может получить 700 миллионов долларов транша. По словам Даниила Гетманцева, есть шанс, что это произойдет уже в октябре.
- 21 сентября 2021 года начала работу миссия МВФ в Украине.
- 22 сентября глава миссии Европейского департамента МВФ Иванна Голлар провела первую встречу.