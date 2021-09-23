Погашение евробондов

В финрегуляторе планируют погасить евробонды 29 сентября текущего года. Напомним, что они были выпущены 5 лет назад под гарантии США. "Часть SDR (специальные права заимствования - 24 канал), полученных в августе, будет использовано для этого", – поделился Марченко.

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Что такое евробонды Евробонды – это еврооблигации, долговые ценные бумаги, которые выпускает государство в иностранной валюте (доллар, евро). Их покупают инвесторы для получения прибыли через определенный срок.

Поступления от МВФ

Марченко рассказал, что в проект Госбюджета-2022 заложены поступления от МВФ в размере 2,9 миллиарда долларов для финансирования дефицита. В эту сумму включены транши по текущей программе stand by, на продолжение которой рассчитывает правительство.

Миссия МВФ и программа stand by 21 сентября начала работу миссия МВФ в Украине, которая сосредоточится на независимости НБУ, реформе судебной сферы, укреплении антикоррупционных институтов, проект госбюджета на 2022 год.

Мы рассчитываем, что программа будет продолжена, рассчитываем в следующем году на те пересмотры, которые запланированы ... Рассчитываем полностью выполнить программу и получить все ресурсы от Фонда, которые необходимы,

– поделился Марченко.

По его словам, Правительство настроено на получение очередного транша в этом году по итогам работы миссии по первому пересмотру программы, которая началась на этой неделе.

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