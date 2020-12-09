Государственная служба статистики опубликовала данные о том, как в Украине за 2020 год изменились потребительские цены на товары и услуги. Больше всего подорожали фрукты, а подешевели – овощи. Традиционно выросли цены на алкоголь и сигареты.

Как изменились цены за год

Государственная служба статистики обнародовала данные о том, как изменились средние потребительские цены на товары и услуги в Украине с ноября 2019 до 2020 года. В среднем все цены выросли на 2,5%.

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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 2,5%:

цены на продукты питания выросли на 2,6%;

цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 8,5%;

цены на хлеб выросли на 6,2%;

цены на макаронные изделия выросли на 3,3%;

цены на мясо и мясопродукты упали на 0,1%;

цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,3%;

цены на молоко выросли на 5,9%;

цены на сыр и мягкий сыр выросли на 5,6%;

цены на яйца упали на 4,5%;

цены на масло выросли на 4,5%;

цены на подсолнечное масло выросли на 1%;

цены на фрукты выросли на 23%;

цены на овощи упали на 17%;

цены на сахар выросли на 6,3%;

цены на безалкогольные напитки выросли на 1,7%;

цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 10,08%;

цены на одежду упали на 3,9%;

цены на обувь упали на 5%.



Как изменились за год цены на товары в Украине / Таблица Госстата