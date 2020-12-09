Как поменялась стоимость продуктов в 2020 году: цены на товары
Государственная служба статистики опубликовала данные о том, как в Украине за 2020 год изменились потребительские цены на товары и услуги. Больше всего подорожали фрукты, а подешевели – овощи. Традиционно выросли цены на алкоголь и сигареты.
Как изменились цены за год
Государственная служба статистики обнародовала данные о том, как изменились средние потребительские цены на товары и услуги в Украине с ноября 2019 до 2020 года. В среднем все цены выросли на 2,5%.
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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 2,5%:
- цены на продукты питания выросли на 2,6%;
- цены на хлеб и хлебопродукты выросли на 8,5%;
- цены на хлеб выросли на 6,2%;
- цены на макаронные изделия выросли на 3,3%;
- цены на мясо и мясопродукты упали на 0,1%;
- цены на рыбу и продукты из рыбы выросли на 2,3%;
- цены на молоко выросли на 5,9%;
- цены на сыр и мягкий сыр выросли на 5,6%;
- цены на яйца упали на 4,5%;
- цены на масло выросли на 4,5%;
- цены на подсолнечное масло выросли на 1%;
- цены на фрукты выросли на 23%;
- цены на овощи упали на 17%;
- цены на сахар выросли на 6,3%;
- цены на безалкогольные напитки выросли на 1,7%;
- цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 10,08%;
- цены на одежду упали на 3,9%;
- цены на обувь упали на 5%.
Как изменились за год цены на товары в Украине / Таблица Госстата
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