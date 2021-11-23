Цены вырастут еще больше: где в Украине самые дорогие продукты – инфографика

Инфляция в Украине достигла почти 11%, а цены на продукты выросли еще более ощутимо. Где в Украине самая дорогая еда и чего ждать дальше, читайте в материале Экономика 24.

Где в Украине самые дорогие продукты

Журналисты 24 канала на основе официальных данных Госстата подсчитали, в какой области были самые дорогие продукты в октябре этого года. Лидируют в этом рейтинге Киевская, Донецкая и Одесская области.

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Дешевле всего закупиться в супермаркете могли жители Тернопольской, Полтавской и Винницкой областей.

*Чтобы посмотреть цены на некоторые продукты в каждой из областей, нажмите на нее или наведите мышкой. Открыть карту в отдельном окне.

Продовольственный кризис набирает обороты

Уже в 2021 году цены на всевозможные пищевые продукты в мире поднялись на 32,8%, по данным ООН. В настоящее время цена продуктов на максимальном уровне за последние 60 лет.

Причины продовольственного кризиса

В ООН заявили, что только 2% от состояния миллиардера Илона Маска (6,6 миллиарда долларов) достаточно, чтобы решить проблему голода, которую создала пандемия коронавируса. Миллиардер согласился предоставить деньги, но при условии, что в ООН докажут, что они решат проблему.

Андрей Табинский, экономический эксперт, в комментарии 24 каналу объяснил, что есть 2 основных фактора, которые повлекли за собой продовольственный кризис:

энергетический кризис – высокие цены на энергоносители прямо пропорционально увеличили цены на продукты питания.

– высокие цены на энергоносители прямо пропорционально увеличили цены на продукты питания. пандемия – коронавирусные ограничения создали перебои в поставках на рынок.

Что известно об энергетическом кризисе в мире В мире стремительно растут цены на энергоносители. После постепенного снятия карантинных ограничений стремительно восстанавливалась вся экономическая деятельность. И для этого нуждались в газе и нефти. Следовательно, цены на газ в определенный момент выросли до рекордных 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. Нефть марки Brent также ставит рекорды – 85 долларов за баррель.

Кроме внешних факторов, таких как пандемия, энергетический кризис и мировая инфляция, на формирование цен в Украине повлияли коррупция в рамках АПК, монополизация рынка и устаревшие технологии.

– объясняет Андрей Табинский.

Последствия роста цены для Украины

Очевидно, что рост цен, причем такой резкий, негативен для украинцев. Ведь им придется большую часть дохода потратить на продукты. Но в этом явлении есть определенный позитив для украинской гривны и экономики Украины в целом.

Как объясняет Андрей Табинский, Украина – это экспортер продовольствия на международных рынках. "Соответственно, мы выигрываем от того, что агропродукция дорожает: из-за наплыва иностранной валюты, роста доходов фермеров и поступления в бюджет у гривны есть все основания для укрепления. Вместе с тем, растет средняя зарплата", рассказывает Табинский. Однако, добавляет эксперт, такой тренд наблюдается только в крупных городах, таких как Киев.

Именно для бюджета и бизнеса с точки зрения наполнения бюджета и увеличения доходов рост цен на продукты в мире является скорее положительным явлением. С другой стороны, более высокие цены ощутимо ударят по кошелькам простых украинцев. Андрей Табинский Экономический эксперт и советник главы Львовской ОГА

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Чего ждать дальше

Организация объединенных наций ожидает, что продовольственный кризис начнется в мире в 2022 году. То есть нынешние цены – не предел.

К сожалению, тренд на рост цен будет только углубляться. Не только украинцам, но и всему миру нужно будет приспосабливаться к новым реалиям,

– рассказывает эксперт.

Высокие цены на продукты уже ощутили в Китае. А еще – дефицит. Население уже массово скупает продукты наперед, чем усугубляет дефицит и провоцирует рост цен. Причем делают это по совету власти – муниципалитетам рекомендовали создать продовольственные резервы на случай проблем с импортом.

Однако Андрей Табинский объясняет, что Украине подобная ситуация не угрожает. Такой огромный рынок, как китайский, при восстановлении от пандемии требует значительных ресурсов, начиная от зерновых и кукурузных культур и заканчивая энергоносителями. Именно поэтому в Китае сложилась такая ситуация.