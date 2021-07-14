Хлеб, макароны, гречка и масло: что еще подорожало за год в Украине
14 июля 2021 , 18:14Читати новину українською
Источник:Государственная служба статистики
В Украине с июня 2020 года по июнь 2021 года существенно подорожали некоторые продукты. В частности, среди бакалейных товаров за этот период подешевело только пшено на 15,6%.
Пшено стоит до 17,69 гривны за килограмм. Другие крупы, к сожалению, существенно выросли в цене.
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К слову, все указанные цены – по состоянию на июнь 2021 года.
Крупы подорожали
- Гречневая крупа – на 13,7%. Средняя цена в Украине составляла 42,01 гривны за килограмм.
- Рис – на 15,5%. Цена достигла 27,23 гривны за килограмм.
- Манная крупа – на 16,8%. Она стоила до 16,87 гривны за килограмм.
- Ячневая крупа – на 32,9%. Цена составляла до 15,22 гривны за килограмм.
Стоимость хлеба
- Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – цена выросла на 19,5%. В июне 2021 года его стоимость составляла до 29,65 гривен.
- Хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 23,80 гривен за килограмм.
- Хлеб ржаной и ржано-пшеничный – до 24,87 гривны за килограмм.
- Батон – до 16,33 гривны за полкилограмма.
Другие продукты
- Макароны из мягких сортов пшеницы подорожали на 20,7% – до 23,15 гривны.
- Мука пшеничная – на 21,5%. В июне стоимость за килограмм достигала 14,33 гривны.
- Сахар подорожал существенно – на целых 73,5%. Стоимость за килограмм – 25,92 гривны.
- Подсолнечное масло также стало дороже на 89,3%. Цена достигла 64,95 гривны за литр.