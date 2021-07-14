Пшено стоит до 17,69 гривны за килограмм. Другие крупы, к сожалению, существенно выросли в цене.

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К слову, все указанные цены – по состоянию на июнь 2021 года.

Крупы подорожали

Гречневая крупа – на 13,7%. Средняя цена в Украине составляла 42,01 гривны за килограмм.

– на 13,7%. Средняя цена в Украине составляла 42,01 гривны за килограмм. Рис – на 15,5%. Цена достигла 27,23 гривны за килограмм.

– на 15,5%. Цена достигла 27,23 гривны за килограмм. Манная крупа – на 16,8%. Она стоила до 16,87 гривны за килограмм.

– на 16,8%. Она стоила до 16,87 гривны за килограмм. Ячневая крупа – на 32,9%. Цена составляла до 15,22 гривны за килограмм.

Стоимость хлеба

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – цена выросла на 19,5%. В июне 2021 года его стоимость составляла до 29,65 гривен.

– цена выросла на 19,5%. В июне 2021 года его стоимость составляла до 29,65 гривен. Хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 23,80 гривен за килограмм.

– до 23,80 гривен за килограмм. Хлеб ржаной и ржано-пшеничный – до 24,87 гривны за килограмм.

– до 24,87 гривны за килограмм. Батон – до 16,33 гривны за полкилограмма.

Другие продукты

Макароны из мягких сортов пшеницы подорожали на 20,7% – до 23,15 гривны.

из мягких сортов пшеницы подорожали на 20,7% – до 23,15 гривны. Мука пшеничная – на 21,5%. В июне стоимость за килограмм достигала 14,33 гривны.

– на 21,5%. В июне стоимость за килограмм достигала 14,33 гривны. Сахар подорожал существенно – на целых 73,5%. Стоимость за килограмм – 25,92 гривны.

подорожал существенно – на целых 73,5%. Стоимость за килограмм – 25,92 гривны. Подсолнечное масло также стало дороже на 89,3%. Цена достигла 64,95 гривны за литр.

Важно! В июне зафиксировали, что цены выросли на 6,4% с начала 2021 года.