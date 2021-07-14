Пшено стоит до 17,69 гривны за килограмм. Другие крупы, к сожалению, существенно выросли в цене.

К теме Цена кофе стремительно растет: как засуха в Бразилии повлияла на стоимость продукта

К слову, все указанные цены – по состоянию на июнь 2021 года.

Крупы подорожали

  • Гречневая крупа – на 13,7%. Средняя цена в Украине составляла 42,01 гривны за килограмм.
  • Рис – на 15,5%. Цена достигла 27,23 гривны за килограмм.
  • Манная крупа – на 16,8%. Она стоила до 16,87 гривны за килограмм.
  • Ячневая крупа – на 32,9%. Цена составляла до 15,22 гривны за килограмм.

Стоимость хлеба

  • Хлеб пшеничный из муки высшего сорта – цена выросла на 19,5%. В июне 2021 года его стоимость составляла до 29,65 гривен.
  • Хлеб пшеничный из муки первого сорта – до 23,80 гривен за килограмм.
  • Хлеб ржаной и ржано-пшеничный – до 24,87 гривны за килограмм.
  • Батон – до 16,33 гривны за полкилограмма.

Другие продукты

  • Макароны из мягких сортов пшеницы подорожали на 20,7% – до 23,15 гривны.
  • Мука пшеничная – на 21,5%. В июне стоимость за килограмм достигала 14,33 гривны.
  • Сахар подорожал существенно – на целых 73,5%. Стоимость за килограмм – 25,92 гривны.
  • Подсолнечное масло также стало дороже на 89,3%. Цена достигла 64,95 гривны за литр.