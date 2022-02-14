Цены в Украине: какие продукты подорожали больше всего с начала года

С начала текущего года в Украине больше всего подорожать овощи, а вот сахар и подсолнечное масло наоборот подешевели. Такие данные предоставила Государственная служба статистики.

Как изменились цены с начала года

В январе 2022 года против декабря 2021 года больше всего в процентном значении прибавили в цене овощи, в частности капуста и морковь – на 46,3% и 35,9% соответственно. Сахар же наоборот подешевел на 1,5%, также снизилась в цене литра масла и килограмм гречневой крупы.

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Какие продукты подорожали:

капуста – на 46,3% до 17 гривен за килограмм;

морковь – на 35,9% до 13,6 гривны за килограмм;

мороженая рыба – на 18% до 103,7 гривны за килограмм.

Продукты, которые подешевели за месяц:

сахар – на 1,5% до 27,1 гривны за килограмм;

подсолнечное масло – на 0,6% до 61,1 гривны за литр,

гречневая крупа – на 0,3% до 47,6 гривны за килограмм.

Ситуация с инфляцией в Украине

Также прибавили в цене в ликероводочные изделия и сигареты. Цены на водку выросли на 0,8% до 95,0 гривны за 0,5 литра. Украинское вино подорожало на 3,3% до 72,3 гривны за бутылку 0,75 литра. Сигареты премиум-класса подорожали на 4,3% до 69,8 гривны за пачку.

По результатам января 2022 года уровень инфляции в Украине остался на уровне 10% годовых. Что касается потребительских цен, то в Госстате поделились, что они выросли на 1,3% в прошлом месяце.

Как изменились цены в Украине за месяц / Скриншот с январского экспресс-выпуску Госстата

Напомним, что Нацбанк недавно ухудшил прогноз уровня инфляции в Украине в 2022 году. Ранее регулятор прогнозировал, что она замедлится до 5% годовых, а теперь ожидает 7,7% годовых. Больше об этом читайте здесь.

Как в Украине выросли цены за 2021 год: данные Госстата