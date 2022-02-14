В январе 2022 года против декабря 2021 года больше всего в процентном значении прибавили в цене овощи, в частности капуста и морковь – на 46,3% и 35,9% соответственно. Сахар же наоборот подешевел на 1,5%, также снизилась в цене литра масла и килограмм гречневой крупы.

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По результатам января 2022 года уровень инфляции в Украине остался на уровне 10% годовых . Что касается потребительских цен, то в Госстате поделились, что они выросли на 1,3% в прошлом месяце.

Как изменились цены в Украине за месяц / Скриншот с январского экспресс-выпуску Госстата