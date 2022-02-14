Как изменились цены с начала года

В январе 2022 года против декабря 2021 года больше всего в процентном значении прибавили в цене овощи, в частности капуста и морковь – на 46,3% и 35,9% соответственно. Сахар же наоборот подешевел на 1,5%, также снизилась в цене литра масла и килограмм гречневой крупы.

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Какие продукты подорожали:

  • капуста – на 46,3% до 17 гривен за килограмм;
  • морковь – на 35,9% до 13,6 гривны за килограмм;
  • мороженая рыба – на 18% до 103,7 гривны за килограмм.

Продукты, которые подешевели за месяц:

  • сахар – на 1,5% до 27,1 гривны за килограмм;
  • подсолнечное масло – на 0,6% до 61,1 гривны за литр,
  • гречневая крупа – на 0,3% до 47,6 гривны за килограмм.

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