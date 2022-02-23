Цены на продукты возрастут: почему в этом уверены эксперты
Источник:Reuters
Аналитики и трейдеры прогнозируют рост мировых цен на продовольствие. Ведь из-за угрозы войны покупатели пшеницы, кукурузы и растительного масла будут искать альтернативных поставщиков.
Почему цены на продовольствие возрастут
Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства Россией и Украиной, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие, замечает издание.
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Трейдеры считают, что усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка войны приведет к длительным задержкам.
Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место,
– считает один из сингапурских трейдеров.
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На Россию и Украину приходится:
- около 29% мирового экспорта пшеницы,
- 19% мировых поставок кукурузы,
- 80% мирового экспорта подсолнечного масла.
Поэтому трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на движение урожаев и спровоцировать массовую борьбу импортеров за замену поставок из региона из Черноморского региона.
Кто такой трейдерТрейдер – участник биржевой торговли, специалист в области финансов, человек, совершающий торгово-инвестиционные операции с ценными бумагами с целью получения прибыли.
Данные из Википедии
Крупнейшие потребители экспорта пшеницы
По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что покупатели на Ближнем Востоке и в Африке будут искать альтернативные источники.
Как выросли цены
- Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник (22 февраля 2022 года), кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы также выросли.
- При этом против минимума 2021 года все три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40%.
Что такое фьючерсФьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.
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