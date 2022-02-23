Цены на продукты возрастут: почему в этом уверены эксперты

Аналитики и трейдеры прогнозируют рост мировых цен на продовольствие. Ведь из-за угрозы войны покупатели пшеницы, кукурузы и растительного масла будут искать альтернативных поставщиков.

Почему цены на продовольствие возрастут

Эскалация напряженности между мировыми лидерами в области растениеводства Россией и Украиной, вероятно, заставит покупателей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла искать альтернативные поставки, что повысит приближающиеся к многолетним максимумам мировые цены на продовольствие, замечает издание.

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Трейдеры считают, что усиление напряженности уже привело к тому, что некоторые покупатели перенаправляли суда другим поставщикам из-за опасений, что любая вспышка войны приведет к длительным задержкам.

Корабли избегают захода в Черное море из-за военного риска. Перебои в поставках уже имеют место,

– считает один из сингапурских трейдеров.

Продовольственное агентство ООН сообщило в конце прошлого года, что мировые цены на продукты питания уже колеблются около 10-летнего максимума из-за высокого спроса на пшеницу и молочные продукты.

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На Россию и Украину приходится:

около 29% мирового экспорта пшеницы,

19% мировых поставок кукурузы,

80% мирового экспорта подсолнечного масла.

Поэтому трейдеры обеспокоены тем, что любое военное вмешательство может повлиять на движение урожаев и спровоцировать массовую борьбу импортеров за замену поставок из региона из Черноморского региона.

Кто такой трейдер Трейдер – участник биржевой торговли, специалист в области финансов, человек, совершающий торгово-инвестиционные операции с ценными бумагами с целью получения прибыли.

Данные из Трейдер – участник биржевой торговли, специалист в области финансов, человек, совершающий торгово-инвестиционные операции с ценными бумагами с целью получения прибыли.Данные из Википедии

Крупнейшие потребители экспорта пшеницы

По данным Refinitiv, в 2021 году около 70% экспорта пшеницы из РФ пришлось на покупателей на Ближнем Востоке и в Африке. Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что покупатели на Ближнем Востоке и в Африке будут искать альтернативные источники.

Как выросли цены

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили более чем на 2% во вторник (22 февраля 2022 года), кукуруза достигла семимесячного максимума, а соевые бобы также выросли.

При этом против минимума 2021 года все три ключевых пищевых и кормовых ингредиента выросли примерно на 40%.

Что такое фьючерс Фьючерс – это договор или контракт, указывающий, что продавец обязан поставлять покупателю базовый актив по оговоренной цене и в конкретные сроки.

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