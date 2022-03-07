Цены на продукты достигли исторических максимумов Индекс цен на продовольствие ФАО в феврале текущего года составил 140,7 пункта, что на 3,1 пункта выше, чем в феврале 2011 года. В ФАО отметили, что цены растут из-за опасений снижения экспорта в Черноморском регионе .

Какие продукты подорожали больше всего в феврале 2022 года Индекс цен на молочные продукты был в среднем на 6,4% выше, чем в январе, что было обусловлено более низким, чем ожидалось, предложением молока.

Индекс цен на зерновые – на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Международные цены на кукурузу – на 5,1% из-за неопределенности экспорта кукурузы из Украины.

Мировые цены на пшеницу – на 2,1%, в значительной степени отражая неопределенность глобальных потоков поставок из портов Черного моря.

Мясо – на 1,1% по сравнению с январем, при этом международные котировки на говядину добились нового рекордно высокого уровня на фоне высокого мирового спроса на импорт. Что подешевело в феврале 2022 года Вместе с тем, индекс цен на сахар наоборот снизился в феврале этого года, говорится о 1,9%. Это произошло на фоне благоприятных перспектив производства в основных странах-экспортерах, таких как Индия и Таиланд.