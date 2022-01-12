Цены на продукты в 2022 году вырастут еще на 10 – 20%, – советник Зеленского.

Данные мировых рынков свидетельствуют о сохранении тенденции больших инфляционных рисков для продовольствия. В частности, в 2022 году цены на продукты поднимутся еще на 10 – 20%.

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. По его словам, это повлияет на все страны, импортирующие инфляцию.

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В частности, рост цен на продовольствие коснется и Украины.

Цена на продукты пойдет на 10 – 20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх,

– заявил советник президента.

В Украине из-за роста цен на продукты хотят ввести специальные "карточки" для уязвимой части населения. Впрочем, по словам Олега Устенко, это не будет повторением советской практики.

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Рост цен на продукты в Украине: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в конце 2021 года заявил, что основные продукты подорожают из-за роста цен на энергоносители.

Украинские предприятия не могут удерживать нынешнюю стоимость своей продукции, потому что выросла цена на все составляющие производственного процесса, в частности – на газ. Если не увеличивать цену, то производство станет нерентабельным.

В декабре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Однако одежда и обувь наоборот подешевели.

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