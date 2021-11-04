Как выросли цены в октябре 2021 года

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пункта в октябре, что на 3,9% выше против сентябрьского уровня и на 31,3% по сравнению с октябрем 2020 года.

Интересно Индекс борща: как изменились цены в Украине за год

Почему темпы роста цен ускорились в октябре

Рост индекса продолжается уже третий месяц подряд, а ускоренные темпы в октябре были обусловлены продолжающимся повышением мировых цен на растительные масла и зерновые.

Напомним, что в Украине в сентябре потребительские цены за месяц выросли на 1,5% согласно данным Госстата. Инфляция в сентябре подскочила с 10,2% до 11% и обновила максимум с мая 2018 года. Когда удастся утихомирить инфляцию в Украине, рассказываем здесь.