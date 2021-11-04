Как выросли цены в октябре 2021 года
Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пункта в октябре, что на 3,9% выше против сентябрьского уровня и на 31,3% по сравнению с октябрем 2020 года.
Интересно Индекс борща: как изменились цены в Украине за год
Почему темпы роста цен ускорились в октябре
Рост индекса продолжается уже третий месяц подряд, а ускоренные темпы в октябре были обусловлены продолжающимся повышением мировых цен на растительные масла и зерновые.
Как подорожали продукты в октябре
- Цены на пшеницу подскочили на 5%, индекс цен на зерновые вырос на 3,2%. Это произошло из-за ухудшения планов на урожай в основных странах-экспортерах, включая Канаду, Россию и США и снижение предложения на глобальных рынках.
- Индекс цен на растительные масла вырос на 9,6%, достигнув самого высокого уровня за все время наблюдения. Такой рост был обусловлен ростом котировок цен пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.
- Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,6 пункта по сравнению с сентябрьским показателем из-за активизации мирового спроса на сливочное масло, сухое обезжиренное и сухое цельное молоко и стремление покупателей обеспечить наращивание запасов.
Какие позиции подешевели в октябре
- Среднее значение индекса цен на мясо снизилось на 0,7% против сентября, таким образом, снижение цен на этот вид продукции продолжается уже третий месяц.
- Среднее значение индекса цен на сахар снизилось впервые за шесть месяцев и оказалось на 1,8% ниже сентябрьского уровня.