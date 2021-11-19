На какие позиции цены выросли
- За год, с октября прошлого года, "молочка" подорожала меньше чем на 10%.
- Сахар – почти на 50%.
- Цены на подсолнечное масло от урожая до урожая выросли почти на 60%.
- Пшеница подорожала на 40% в год, из-за чего цены на мясную продукцию тоже выросли.
- Также заметно подорожали яйца, хлеб, мясо, овощи и сало.
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Почему цены растут
Климатические изменения
Удорожание пшеницы связано с сильными засухами сразу в нескольких странах, которіе ведущие экспортеры в мире – Канаде, США и России. Также разные климатические изменения в мире оказывают непосредственное влияние на ценообразование. Например, из-за сильных наводнений в Китае потребители в этом году испытывают дефицит овощей.
Борьба с глобальным потеплением и дорогое традиционное горючее давят на аграрный рынок, ведь биотопливо производят из сахарного тростника, растительных масел и кукурузы.
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Разорванные цепочки поставки
Нехватка контейнеров и более дорогой морской фрахт (например, из-за карантина в портах Китая или аварии в Суэцком канале) или нехватки водителей грузовиков (как в Британии и США из-за нехватки работников-мигрантов) также вносят свой вклад в цены на продовольствие.
Подорожание топлива в мире тоже влияет на эти цены и процесс поставок, ведь оно нужно для грузовиков и кораблей.
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Цены на энергоносители и топливо
Высокие цены на энергоносители влияют на ценообразование не только из-за стоимости транспортировки. Газ, например, является основным сырьем в производстве удобрений. Когда "голубое" топливо стало "золотым", в мире стали останавливаться многие заводы по производству удобрений.
Дорогой газ, меньшее предложение и больший спрос делают удобрения более дорогими, а значит, растут цены и на продукты, которые выращенные на этих удобрениях.
Снизятся ли цены в 2022 году
В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) опасаются, что из-за рекордного подорожания удобрений на около 30% могут продолжить расти продукты в следующем году.
Сейчас для аграриев ответственно время посевной, и от наличия и финансовой доступности удобрений зависит урожайность,
– рассказывают в УСПП.
Высокий урожай зерновых в 2021 году
Следует напомнить, что в текущем году в Украине был собран достаточно хороший урожай многих культур. В первую очередь основы аграрного экспорта – пшеницы. Правда, производители муки и хлеба обеспокоены: урожай пшеницы больше, но в нем меньше продовольственной пшеницы.
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Урожай подсолнечника в этом году также один из самых высоких. Однако именно эта культура и цены на нее зависят от экспорта. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, а внутренний рынок может потребить не более десятой части производимой аграриями. Также в этом году был хороший урожай гречки и кукурузы.
Правительство контролирует ситуацию
Министр аграрной политики Роман Лещенко рассказывает, что правительство контролирует ситуацию, и на рынке будет достаточно качественной пшеницы, несмотря на большой экспорт.
У нас подписаны с представителями экспортеров соответствующие меморандумы, мы четко контролируем объемы экспорта – здесь полное взаимопонимание,
– отмечает Лещенко.
Не должно быть проблем и с сахаром, убеждает замминистра агрополитики Тарас Высоцкий. Он утверждает, что и неурожай свеклы и дефицит сахара остались в прошлом году. А в этом году, мол, урожай намного лучше, и производство сахара должно вырасти, поэтому цены на него должны снизиться.