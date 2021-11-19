На какие позиции цены выросли

За год, с октября прошлого года, "молочка" подорожала меньше чем на 10%.

Сахар – почти на 50%.

Цены на подсолнечное масло от урожая до урожая выросли почти на 60%.

Пшеница подорожала на 40% в год, из-за чего цены на мясную продукцию тоже выросли.

Также заметно подорожали яйца , хлеб , мясо , овощи и сало .

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Напомним! Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 133,2 пункта в октябре, что на 3,9% выше против сентябрьского уровня и на 31,3% по сравнению с октябрем 2020 года. Больше об этом, читайте здесь.

Почему цены растут

Климатические изменения

Удорожание пшеницы связано с сильными засухами сразу в нескольких странах, которіе ведущие экспортеры в мире – Канаде, США и России. Также разные климатические изменения в мире оказывают непосредственное влияние на ценообразование. Например, из-за сильных наводнений в Китае потребители в этом году испытывают дефицит овощей. Борьба с глобальным потеплением и дорогое традиционное горючее давят на аграрный рынок, ведь биотопливо производят из сахарного тростника, растительных масел и кукурузы. Читайте Из-за энергетического кризиса цены на сахар обновили четырехлетний максимум Обратите внимание , что вскоре на мировой продовольственной арене могут возникнуть проблемы с сахаром и маслом. Все из-за морозов и плохого урожая тростника в Бразилии и перехода стран на биотопливо из соображений дороговизны или вреда бензина для окружающей среды.

Разорванные цепочки поставки

Нехватка контейнеров и более дорогой морской фрахт (например, из-за карантина в портах Китая или аварии в Суэцком канале) или нехватки водителей грузовиков (как в Британии и США из-за нехватки работников-мигрантов) также вносят свой вклад в цены на продовольствие.

Подорожание топлива в мире тоже влияет на эти цены и процесс поставок, ведь оно нужно для грузовиков и кораблей.

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Цены на энергоносители и топливо

Высокие цены на энергоносители влияют на ценообразование не только из-за стоимости транспортировки. Газ, например, является основным сырьем в производстве удобрений. Когда "голубое" топливо стало "золотым", в мире стали останавливаться многие заводы по производству удобрений.

Дорогой газ, меньшее предложение и больший спрос делают удобрения более дорогими, а значит, растут цены и на продукты, которые выращенные на этих удобрениях.

Снизятся ли цены в 2022 году

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) опасаются, что из-за рекордного подорожания удобрений на около 30% могут продолжить расти продукты в следующем году.

Сейчас для аграриев ответственно время посевной, и от наличия и финансовой доступности удобрений зависит урожайность,

– рассказывают в УСПП.

Высокий урожай зерновых в 2021 году

Следует напомнить, что в текущем году в Украине был собран достаточно хороший урожай многих культур. В первую очередь основы аграрного экспорта – пшеницы . Правда, производители муки и хлеба обеспокоены: урожай пшеницы больше, но в нем меньше продовольственной пшеницы.

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Урожай подсолнечника в этом году также один из самых высоких. Однако именно эта культура и цены на нее зависят от экспорта. Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла, а внутренний рынок может потребить не более десятой части производимой аграриями. Также в этом году был хороший урожай гречки и кукурузы.

Правительство контролирует ситуацию

Министр аграрной политики Роман Лещенко рассказывает, что правительство контролирует ситуацию, и на рынке будет достаточно качественной пшеницы, несмотря на большой экспорт.

У нас подписаны с представителями экспортеров соответствующие меморандумы, мы четко контролируем объемы экспорта – здесь полное взаимопонимание,

– отмечает Лещенко.

Не должно быть проблем и с сахаром, убеждает замминистра агрополитики Тарас Высоцкий. Он утверждает, что и неурожай свеклы и дефицит сахара остались в прошлом году. А в этом году, мол, урожай намного лучше, и производство сахара должно вырасти, поэтому цены на него должны снизиться.