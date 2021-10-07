Цены на продовольствие в мире растут: что подорожало больше всего в сентябре

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) рассказали, что цены на продовольственные товары в сентябре выросли почти на 33%. Вместе с тем цены на мясо практически не изменились.

Индекс цен в сентябре 2021 года

В сентябре 2021 года общий индекс цен на продовольствие составил 130 пунктов, что на 1,2% выше чем в августе этого же года. Напомним, что Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на широко продаваемые продовольственные товары.

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Почему цены росли в сентябре Росту цен в сентябре способствовало сокращению предложения и высокий спрос на основные продукты питания, такие как пшеница и пальмовое масло. Важно! За год в Украине подорожали такие продукты питания, как хлебобулочные изделия, крупы, макароны, подсолнечное масло и тому подобное. Подробнее о том на сколько выросла цена, За год в Украине подорожали такие продукты питания, как хлебобулочные изделия, крупы, макароны, подсолнечное масло и тому подобное. Подробнее о том на сколько выросла цена, читайте здесь

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На сколько подорожали продукты в сентябре

Индекс цен на зерновые в сентябре вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас он на 41% выше, чем годом ранее — из-за сокращения объемов экспорта на фоне высокого спроса. Заметьте, что мировые цены на пшеницу выросли почти на 4%.

в сентябре вырос на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем и сейчас он на 41% выше, чем годом ранее — из-за сокращения объемов экспорта на фоне высокого спроса. Заметьте, что мировые цены на пшеницу выросли почти на 4%. Индекс цен на растительное масло вырос на 1,7% за месяц и примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года, поскольку мировые цены на пальмовое масло достигли 10-летнего максимума.

вырос на 1,7% за месяц и примерно на 60% по сравнению с сентябрем 2020 года, поскольку мировые цены на пальмовое масло достигли 10-летнего максимума. Индекс цен на молочные продукты увеличился на 1,5% по сравнению с августом.

увеличился на 1,5% по сравнению с августом. Индекс цен на сахар был на 0,5% выше по сравнению с предыдущим месяцем и на 53,5% по сравнению с годом ранее. Все из-за неблагоприятных погодных условий и более высокие цены на этанол в Бразилии, крупнейшем в мире экспортере сахара.

Индекс цен нав сентябре практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 26,3% в годовом исчислении.