Их стоимость увеличилась на 70% и 75% соответственно. Такие данные по состоянию на 3 сентября 2021 года.

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Стоимость продуктов увеличилась

Отпускные цены на пищевые продукты по Украине, по состоянию на сейчас, составляли:

на кукурузную крупу – 12,91 гривны за килограмм (на 24% выше);

на гречневую кучу – 35,63 гривны за килограмм (на 14% выше);

на пшенную крупу – 14,10 гривен за килограмм (на 13% выше);

на гороховую крупу – 14,33 гривны за килограмм (на 20% выше);

на ячменную крупу – 11,20 гривен за килограмм (на 31% выше).

Согласно информации финансово-экономического департамента Минагрополитики, стоимость свиного мяса была 89,61 гривна за килограмм – на 5%.

Цена на молоко – 21,75 гривны за килограмм – на 14%, а на сливочное масло – на 9% – 174,12 гривны за килограмм.

Отметим! По словам экспертов, в Украине – высокий урожай яблок, поэтому их цена существенно упадет.

Сколько стоят овощи

Относительно овощей отпускные цены составили: на капусту – 5,15 гривны за килограмм (+12%), на свеклу – 7,41 гривны за килограмм (+49%), на морковь – 7,97 гривны за килограмм (+23%).