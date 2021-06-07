Рост цен на нефть

Цена за баррель нефти Brent и WTI выросла за последние две недели, поскольку спрос на топливо восстанавливается в Соединенных Штатах и ​​Европе после того, как правительства ослабили ограничения через COVID-19 перед летними поездками.

Читайте также Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом планируют обновить, – Минэкономики

Нефть марки Brent

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 38 центов (0,5%) до 71,51 доллара за баррель утром 7 июня текущего года, после того, как ранее достигли уровня 72,27 доллара за баррель. Это была самая высокая цена с мая 2019 года.

Нефть марки WTI

Цена на нефть марки WTI на июль впервые с октября 2018 поднялась до 70 долларов, но затем опустилась на 0,86% до 69,02 долларов за баррель. Старший менеджер по сырьевым товарам Phillips Futures в Сингапуре Автар Санду предполагает, что инвесторы, возможно, продали некоторые контракты, чтобы зафиксировать прибыль, когда WTI достигла 70 долларов.

Основное беспокойство вызывает возвращение иранских баррелей в рынок, но я не думаю, что до президентских выборов в Иране будет заключено соглашение,

– рассказал Автар Санду.

Президентские выборы в Иране состоятся 18 июня 2021 года.

Превысит ли спрос над предложением

Аналитики ожидают, что мировой спрос на нефть вполне возможно превысит предложение во втором полугодии. Это произойдет несмотря на постепенное ослабление сокращения предложения производителями ОПЕК +.

Аналитик CMC Markets Кельвин Вонг в комментарии изданию Arab News рассказал, что американские бурильщики с меньшим энтузиазмом увеличивают добычу нефти в США. По мнению господина Вонга, они таким образом снижают риск перенасыщения предложения на мировом рынке нефти во втором полугодии 2021 года.

Переговоры Ирана влияют на стоимость нефти

Замедление переговоров между Ираном и мировыми державами о возобновлении ядерной сделки 2015 года и сокращение количества буровых установок в США также поддержали цены на нефть.

Иран и мировые державы начнут пятый раунд переговоров 10 июня текущего года в Вене во время которого может быть поднят вопрос отмены Вашингтоном экономических санкций в отношении экспорта иранской нефти.

По мнению посланника ЕС, который координирует переговоры, на этой неделе будет достигнута договоренность. Другие же высокопоставленные дипломаты заявили, что самые тяжелые решения еще впереди.