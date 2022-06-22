Байден предложил временно отменить федеральный налог на бензин в размере 18,4 цента за галлон (3,7 литра). Напомним, что в США уровень инфляции в мае достиг 8,6% годовых , что стало самым высоким уровнем с 1981 года. Стоимость бензина в мае выросла вдвое против аналогичного периода в прошлом году. 10 июня галлон бензина стоил около 5 долларов.

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План Байдена

Семь нефтяных компаний должны встретиться с Байденом в четверг под давлением Белого дома, чтобы снизить цены на горючее, поскольку они получают рекордную прибыль.

Тем не менее, Генеральный директор Chevron Майкл Вирт во вторник заявил, что критика нефтяной отрасли не поможет снизить цены на топливо. В письме Байдену он отметил, что отрасль слишком чувствительна.

Эти действия не способствуют решению проблем, с которыми мы сталкиваемся,

– написал Вирт в письме.

Цена на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,4% до 110,78 доллара за баррель.

упали на 3,4% до 110,78 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 3,7% до 105,48 доллара за баррель.

"Я думаю, что непрерывные заголовки о Байдене, когда администрация, видимо, находится в режиме инфляционной паники, сыграли свою роль в последней распродаже, поскольку инвесторы ненавидят какую-либо неопределенность, даже если она иррациональна в контексте известных проблем с поставками", – сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Ограниченные поставки нефти

Несмотря на опасения по поводу инфляции, спрос все еще находится на пути восстановления уровня, который был до пандемии COVID-19. Торговые гиганты Vitol и Exxon Mobil Corp ожидают, что предложение будет отставать от роста спроса, удерживая рынок в напряженном состоянии.

Рынок все еще смиряется с растущим сбоем в поставках российской нефти. Европейские санкции еще не вступили в силу,

– отмечают аналитики ANZ Research.

Аналитики ANZ Research имели в виду данные, которые изображают, что до сих пор наблюдалось лишь относительно ограниченное падение российской нефти.

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