Цена нефти

Стоимость фьючерсов эталонной марки Brent

5 августа стоимость октябрьских нефтяных фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла 70,58 доллара за баррель, что на 0,28% выше против цены, которая была на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов 4 августа эти контракты подешевели на 2,8%, до 70,38 доллара за баррель.

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Стоимость фьючерсов эталонной марки WTI

5 августа стоимость сентябрьских нефтяных фьючерсов марки WTI на торгах Нью-йоркской бирже NYMEX были на уровне 68,36 доллара за баррель, что на 0,31% выше по итогам закрытия торгов 4 августа.

Накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,4%, до 68,15 доллара за баррель, опустившись к закрытию рынка ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с 20 июля.

Почему эксперты ожидают сокращения запасов нефти в США

В Министерстве энергетики США рассказали, что в стране рекордно выросли запасы нефти на 3,6 миллиона баррелей с начала мая. Опрошенные агентством S&P Global Platts эксперты рассказали, что в среднем ожидали снижение на 4 миллиона баррелей. Также в агентстве отметили, что трейдеры скупают сырье, которое подешевело после падения стоимости фьючерсов обеих марок по итогам предыдущей сессии.

Резервы бензинов в США уменьшились на 5,3 миллиона баррелей, дистиллятов – увеличились на 800 тысячи баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения запасов бензина на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов – на 600 тысяч баррелей.

Обратите внимание , что стоимость топлива также выросла и в Украине и 3 августа Минэкономики установило новые предельные цены на бензин и дизельное топливо, подробнее об этом рассказываем здесь.

Риски для спроса на сырье в Китае

Опасения у трейдеров по поводу перспектив спроса на топливо возникает в связи с распространением в мире нового штамма COVID-19 "дельта". Особенно, новый штамп может повлиять на спрос в Китае, о чем говорит аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт. По ее мнению, риски для спроса в Китае – тема номер один.

Также госпожа Ламбрехт отмечает, что некоторые эксперты уже начали пересматривать прогнозы ВВП страны на третий квартал на фоне новой вспышки коронавирусной инфекции.

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На нефтяном рынке присутствует особая нервозность, поскольку ограничения на передвижение, введенные для борьбы с коронавирусом, значительно подрывают спрос на нефть,

– рассказывает Ламбрехт.

Как уровень занятости в США повлиял на цены

4 августа исследовательская организация Automatic Data Processing (ADP) опубликовала дополнительные негативные факторы для рынка нефти, которые указали на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе экономика США в прошлом месяце увеличилось на 330 тысяч человек. Июльский рост числа рабочих мест стал минимальным с февраля.

Обратите внимание , что 6 августа Министерство труда США обнародует официальные данные о безработице в июле. Согласно оценкам аналитиков, которых опросило издание MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тысяч человек, а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.

Цена на нефть: основное