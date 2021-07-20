Цены на нефть стремительно падают: почему это удачный момент для инвестиций

Стоимость нефтяных фьючерсов на бирже стремительно падает из-за недавних решений ОПЕК +. 19 июля текущего года они подешевели на 5% на лондонской бирже ICE, однако эксперты считают, что сейчас удачный момент для инвестиций.

Цена нефти 19 июля

Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года опустилась до 69,91 доллара за баррель, однако, под вечер поднялась до чуть более чем 70 долларов за баррель, по данным лондонской бирже ICE. Стоит отметить, что цены на нефть Brent были ниже 70 долларов за баррель 1 июня этого же года.

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Удачный момент для инвестиций

Несмотря на то, что цены на нефтяные фьючерсы падают, президент Lipow Oil Associates Энди Липов рассказал изданию CNBC, что сейчас удачный момент для инвестиций. Ведь хорошая новость для инвесторов состоит в том, что ОПЕК восстанавливает добычу нефти медленнее, чем восстанавливается спрос на нефть. Что поддержит цены в будущем.

На самом деле это будет выгодной инвестицией еще как минимум шесть месяцев, ведь запасы по всему миру продолжают уменьшаться. В США мы уменьшили наш запас нефти на 75 миллионов баррелей с 1 апреля, и это характерно для всех стран,

– рассказал эксперт.

Напомним, ОАЭ и ОПЕК+ недавно договорились о компромиссном варианте для ОАЭ на счет базовых уровней добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Было согласовано увеличение добычи нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки.

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Что будет с ценами на нефть: прогнозы

Энди Липов считает, что цена на нефть Brent может подняться до 78 долларов за баррель. По его мнению, мир еще должен бороться с возвращением спроса. Также он отмечает, что новый штамп Delta быстро распространяется по миру, что конечно держит цены низкими.

Обратите внимание, что эпицентром коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается Индонезия, которая обогнала Индию по количеству новых дубовых случаев COVID-19. В Австралии вслед за Сиднеем локдаун было объявлено в Мельбурне. Также в США обязали население носить защитные маски в помещении, в том числе и тех, кто уже вакцинировался от COVID-19.

Халима Крофт, руководитель глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets считает, что остается некоторая неопределенность, ведь ОПЕК + может изменить свое решение. Среди факторов, что могут повлиять на ее стратегию – новая волна коронавируса и обновления переговоров по ядерной сделки 2015, которая может открыть иранской нефти доступ на рынок.

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