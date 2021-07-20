Цена нефти 19 июля

Стоимость нефтяных фьючерсов марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года опустилась до 69,91 доллара за баррель, однако, под вечер поднялась до чуть более чем 70 долларов за баррель, по данным лондонской бирже ICE . Стоит отметить, что цены на нефть Brent были ниже 70 долларов за баррель 1 июня этого же года.

Обратите внимание ОПЕК + изменила базовые уровни добычи нефти и продлила соглашение до конца 2022 года

Удачный момент для инвестиций

Несмотря на то, что цены на нефтяные фьючерсы падают, президент Lipow Oil Associates Энди Липов рассказал изданию CNBC , что сейчас удачный момент для инвестиций. Ведь хорошая новость для инвесторов состоит в том, что ОПЕК восстанавливает добычу нефти медленнее, чем восстанавливается спрос на нефть. Что поддержит цены в будущем.

На самом деле это будет выгодной инвестицией еще как минимум шесть месяцев, ведь запасы по всему миру продолжают уменьшаться. В США мы уменьшили наш запас нефти на 75 миллионов баррелей с 1 апреля, и это характерно для всех стран,

– рассказал эксперт.

Напомним , ОАЭ и ОПЕК+ недавно договорились о компромиссном варианте для ОАЭ на счет базовых уровней добычи нефти, от которых отсчитываются квоты в соглашении. Было согласовано увеличение добычи нефти до 3,65 миллиона баррелей в сутки. Подробнее ОПЕК+ и ОАЭ достигли компромисса: какими будут объемы добычи нефти

Что будет с ценами на нефть: прогнозы

Энди Липов считает, что цена на нефть Brent может подняться до 78 долларов за баррель. По его мнению, мир еще должен бороться с возвращением спроса. Также он отмечает, что новый штамп Delta быстро распространяется по миру, что конечно держит цены низкими.

Обратите внимание, что эпицентром коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе считается Индонезия, которая обогнала Индию по количеству новых дубовых случаев COVID-19. В Австралии вслед за Сиднеем локдаун было объявлено в Мельбурне. Также в США обязали население носить защитные маски в помещении, в том числе и тех, кто уже вакцинировался от COVID-19.

Халима Крофт, руководитель глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets считает, что остается некоторая неопределенность, ведь ОПЕК + может изменить свое решение. Среди факторов, что могут повлиять на ее стратегию – новая волна коронавируса и обновления переговоров по ядерной сделки 2015, которая может открыть иранской нефти доступ на рынок.

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