Что влияет на цены на нефть

Из-за будущего пакета санкций начались ценовые колебания на рынке нефти. Ведь может уменьшиться предложение нефти на рынке, а значит, и возрасти цены. Однако от роста цен на нефть сдерживают другие факторы.

Обратите внимание Мы затормозили "Северный поток-2" за несколько недель до войны, – посол Германии

Что сдерживает рост цен

высвобождение нефти из резервов США и еще 30 стран, что увеличивает предложение – запасы нефти выросли на 1,1 миллиона баррелей за последнюю неделю против прогноза аналитиков о снижении на 2,1 миллиона баррелей;

длительный карантин в Шанхае, который снова продлили (Китай – один из крупнейших потребителей нефти).

Увеличение курса доллара, увеличение запасов нефти в США и обеспокоенность снижением спроса в Китае из-за длительного карантина в Шанхае добавили давления,

– сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities.

Стоимость нефти

Фьючерсы на нефть Brent 6 апреля подорожали на 34 цента, или на 0,31%, до 106,97 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI упали всего на 2 цента, или на 0,02%, до 101,94 доллара за баррель.

Новые санкции против России

Соединенные Штаты и Европа подготовили новые санкции против России из-за зверств оккупантов в Киевской области, что является геноцидом против украинцев.

Вновь возросли опасения по поводу перебоев с поставками, поскольку США и Европа ужесточают санкции против России,

– сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Пятый пакет санкций

закрытие европейских портов для российских продуктов;

отключение/заморозка транзакций с группой российских банков;

запрет угля.

Великобритания призвала согласовать график постепенного импорта нефти и газа из России.

Сколько ЕС платит России за газ / Инфографика 24 канала

Важно – На Днепропетровщине враг обстрелял нефтебазу: смотрите видео