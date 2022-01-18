Цены на нефть достигли самой высокой отметки с 2014 года

На фоне роста геополитического напряжения цены на нефть идут вверх. В частности, Brent торгуется выше 87 долларов за баррель, что является максимальным показателем с октября 2014 года.

На цены на нефть повлиял удар беспилотников по территории Объединенных Арабских Эмиратов, в результате которого погибли люди. Власти ОАЭ обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов.

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Цены на нефть выросли из-за событий в ОАЭ

В результате атаки произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Кроме того, в помещении на территории международного аэропорта в городе вспыхнул пожар.

После этого стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures по состоянию на утро 18 января составляет 87,3 доллара за баррель. Это на 0,82 доллара (0,95%) больше, чем было на момент закрытия предыдущей сессии.

По результатам торгов 17 января эти контракты подорожали на 0,4 доллара (0,46%) и достигли 86,48 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составляет к этому времени 84,92 доллара за баррель. Этот показатель на 1,1 доллара (1,32%) выше итогового значения сессии 14 января.

К слову, 17 января основные торги WTI не проводились, потому что в США был выходной.

Настрой нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку цен,

– отметил аналитик Уоррен Паттерсон.

По его словам, нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означает, что ситуация на рынке сложнее, чем ожидалось.

Атака ОАЭ с Йемена и ответ коалиции: что известно

С территории Йемена 17 января атаковали аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC. Туда запустили десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистические ракеты. В результате нападения вспыхнули пожары.

Жертвами атаки стали 3 граждан Пакистана и Индии. Ранения получили еще 6 человек. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.

В украинском Министерстве иностранных дел осудили атаку дронов на гражданские объекты в ОАЭ.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ответ объявила о начале бомбардировок столицы Йемена – Саны. Сейчас известно о по меньшей мере 20 погибших. Кроме того, штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет.

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