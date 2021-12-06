Где самое дорогое жилье в Украине

Самое дорогое жилье в столице Украины. В среднем 1 квадратный метр киевского жилья обойдется почти в 39 тысяч гривен, по данным dom.ria. Среди дорогих городов для покупки жилья также оказались Полтава, Одесса, Днепр, Харьков и Львов – 25 – 26 тысяч гривен за квадратный метр.

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А за дешевым жильем нужно ехать в Кропивницкий – чуть больше 14 тысяч гривен. Почти 16 тысяч гривен за квадратный метр в среднем придется отдать в Ивано-Франковском и Хмельницком, которые вошли в тройку самых дешевых городов по стоимости недвижимости.

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Обратите внимание! Цены сформированы на основе предложений застройщиков на сайте dom.ria, поэтому могут не показывать реальную картину рынка жилья.

Почему цены на жилье растут

С декабря 2020 года по ноябрь 2021 года средние цены на жилье в столице выросли на 20%, по данным ЛУН.

В целом по Украине цены выросли в среднем на 20% на вторичном рынке жилья и на 20 – 30 % на первичном. Правда, Юрий Пита отмечает, что цены выросли неравномерно: больше в крупных городах, и меньше – в небольших.

Если в крупных областных центрах цены, например, на первичном рынке увеличились местами на 35%, а на вторичном – до 20-25%, то в небольших городках в последние 2 – 3 месяца наблюдалось снижение средней стоимости квартир на вторичке на 3-4%. Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины

Эксперты по недвижимости, опрошенные 24 каналом, выделили следующие факторы роста цен на рынке жилья в 2021 году:

Инфляция. Выросла себестоимость строительства из-за высоких цен на строительную продукцию и строительно-монтажные работы.

Обратите внимание! В октябре инфляция составила 10,9% в годовом измерении, по данным НБУ.

Высокий инвестиционный спрос. С целью сохранения своих денег, украинцы инвестируют в недвижимость.

По итогам 2021 года количество сделок на первичном рынке с целью сохранения средств составила 55 – 60%; очевидно граждан Украины не устраивают процентные ставки по депозитам, ведь уровень инфляции очень быстро их "съедает". Михаил Подвысоцкий Основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group

Увеличение спроса. В течение 2020 – 2021 годов он вырос на 30-35% на первичном рынке и на 25% на вторичном.

Правда, Юрий Пита добавляет, что спрос реализован практически на 90%, поэтому в ближайшие несколько месяцев рынок жилья будет находиться в состоянии стабилизации цен.

Выход крупных игроков с рынка. За последние 2 года ушли два застройщика – Укрбуд и Эврика. По словам Виктории Мовы, владелицы агентства недвижимости Vdomus, они обвалили рынок. Предложений стало меньше, а спрос остался – соответственно цены поднялись.

Существует ли пузырь на рынке недвижимости

Из-за стремительного роста цен на жилье в Украине уже заговорили о вероятно пузыре, который рано или поздно лопнет. Люди, соприкасающиеся с рынком недвижимости, это отрицают.

Я не считаю, что сейчас есть предпосылки для возникновения каких-либо кризисных явлений как на первичном, так и на вторичном рынках. Все разговоры о пузыре начинаются тогда, когда среднегодовой рост стоимости жилья превышает 10-15%. Однако, доминирование спроса над предложением украинскому рынку не грозит – это главный фактор, который будет сдерживать увеличение стоимости жилья,

– считает Юрий Пита.

Михаил Подвысоцкий объясняет, почему на этот раз не будет обвала, как это случилось при кризисе 2008 года:

Спрос и предложение достаточно сбалансированы . В 2008 году спрос был в 2 – 3 раза выше предложения. Сейчас спрос на 20% ниже предложения в сегменте эконом-жилья.

. В 2008 году спрос был в 2 – 3 раза выше предложения. Сейчас спрос на 20% ниже предложения в сегменте эконом-жилья. Рынок не привязан к кредитованию . Если в 2008 году количество ипотечных сделок на первичном рынке была на уровне 60 – 65%, то сейчас – менее 7%.

. Если в 2008 году количество ипотечных сделок на первичном рынке была на уровне 60 – 65%, то сейчас – менее 7%. Цены растут не так стремительно, как тогда. За 2 года цены на первичном рынке выросли в среднем на 35-40%, а в период с 2006 по 2008 годы стоимость жилья выросла в среднем на 100-120%.

Поэтому эксперты советуют не учитывать прогнозы относительно пузыря.

Вечный вопрос: когда же покупать квартиру? Сейчас – всегда самый точный ответ. Если вам нужно жилье, то лучшее время для покупки – это сейчас. Виктория Мова Владелица агентства недвижимости Vdomus

Чего ждать в 2022 году

Эксперты по недвижимости сходятся во мнении, что первые месяцы 2022 года будут стабильными для рынка недвижимости. Однако уже весной жилье может начать расти, таким образом за первое полугодие цены могут прибавить 5%.

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В частности на цены в 2022 году будут влиять следующие факторы: