Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже
Источник:24 канал
Космические цены на квартиры становятся еще выше. Недвижимость за последний год выросла кое-где на треть. Больше всего – в столице.
По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, из-за пандемии цены на жилье должны были наоборот снизиться. Кое-где за год стоимость квартир выросла на 10 – 30%.
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Первой начала подниматься цена новостроек, что потянуло за собой и стоимость на вторичном рынке. Эксперт по недвижимости Виталий Шокал рассказал, что по сравнению с 2020 годом, разница уже ощутима.
Квартиру можно было купить примерно за 70 тысяч долларов, сейчас аналогичную квартиру, с таким же ремонтом и площадью, можно купить за 76 – 80 тысяч долларов,
– отметил он.
Что повлияло на подорожание
Эксперты отмечают, что есть несколько причин для подорожания квартир, в частности:
- выросла стоимость строительных материалов, например, металла, который необходим при строительстве домов;
- работникам на стройке приходится платить больше,
Парцхаладзе рассказал, что в Киеве трудно найти разнорабочего за 650 – 700 гривен в день, а специалисты получают до 1,5 тысячи днем. "Если умножить на 25 дней, а именно столько работают на строительстве, то доходит почти до 1,5 тысячи долларов", – добавил он.
Цены на жилье стремительно растут: смотрите сюжет 24 канала
Украинцы чаще покупают недвижимость
Спрос диктует предложение – эта закономерность является еще одной причиной, почему выросла стоимость недвижимости. Ведь в нее чаще всего вкладывают деньги украинцы, потому что банки значительно снизили процентные ставки депозитов.
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Шокал отметил, что еще в 2019 – 2020-х годах банки предлагали кредиты под 18 – 20% годовых. Однако в 2021 году некоторые банки готовы выдать кредиты даже до 10%.
Цены на жилье могут вырасти из-за решения Рады
Еще дороже будет недвижимость, если депутаты проголосуют за законопроект №5600, который вводит необходимость уплаты компаниями НДС при проведении операций с недвижимостью на вторичном рынке.
Граждан, продающих более 2 объектов недвижимости в год, будут обязывать уплачивать 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Сейчас в цене квартир налог на добавленную стоимость уже учтен. Эти 20% застройщик закладывает, когда впервые продает новопостроенное жилье.
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Может ли снизиться цена в ближайшее время
В целом снижения стоимости жилья эксперты в сфере недвижимости не прогнозируют. Наоборот, цена и в дальнейшем будет расти по несколько процентов квартиры добавят в стоимости уже к концу 2021 года.