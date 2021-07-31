По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, из-за пандемии цены на жилье должны были наоборот снизиться. Кое-где за год стоимость квартир выросла на 10 – 30%.

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Первой начала подниматься цена новостроек, что потянуло за собой и стоимость на вторичном рынке. Эксперт по недвижимости Виталий Шокал рассказал, что по сравнению с 2020 годом, разница уже ощутима.

Квартиру можно было купить примерно за 70 тысяч долларов, сейчас аналогичную квартиру, с таким же ремонтом и площадью, можно купить за 76 – 80 тысяч долларов,

– отметил он.

Что повлияло на подорожание

Эксперты отмечают, что есть несколько причин для подорожания квартир, в частности:

выросла стоимость строительных материалов, например, металла, который необходим при строительстве домов;

работникам на стройке приходится платить больше,

Парцхаладзе рассказал, что в Киеве трудно найти разнорабочего за 650 – 700 гривен в день, а специалисты получают до 1,5 тысячи днем. "Если умножить на 25 дней, а именно столько работают на строительстве, то доходит почти до 1,5 тысячи долларов", – добавил он.

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Украинцы чаще покупают недвижимость

Спрос диктует предложение – эта закономерность является еще одной причиной, почему выросла стоимость недвижимости. Ведь в нее чаще всего вкладывают деньги украинцы, потому что банки значительно снизили процентные ставки депозитов.

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Шокал отметил, что еще в 2019 – 2020-х годах банки предлагали кредиты под 18 – 20% годовых. Однако в 2021 году некоторые банки готовы выдать кредиты даже до 10%.

Цены на жилье могут вырасти из-за решения Рады

Еще дороже будет недвижимость, если депутаты проголосуют за законопроект №5600, который вводит необходимость уплаты компаниями НДС при проведении операций с недвижимостью на вторичном рынке.

Граждан, продающих более 2 объектов недвижимости в год, будут обязывать уплачивать 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Сейчас в цене квартир налог на добавленную стоимость уже учтен. Эти 20% застройщик закладывает, когда впервые продает новопостроенное жилье.

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Может ли снизиться цена в ближайшее время

В целом снижения стоимости жилья эксперты в сфере недвижимости не прогнозируют. Наоборот, цена и в дальнейшем будет расти по несколько процентов квартиры добавят в стоимости уже к концу 2021 года.