Последние месяцы стоимость продуктов питания росла буквально каждую неделю. Накануне новогодних и рождественских праздников украинцев это не удивляло, ведь так было всегда, однако гулянья остались в прошлом, а цены продолжают повышаться.

Источник: 24 канал

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Как показала информация, обнародованная Государственной службой статистики, в течение 2020 года выросли цены почти на все продукты питания.

Цены на хлеб

В частности, пшеничный хлеб из муки высшего сорта вырос на 11,8%, батон, весом 0,5 килограмма, подорожал с 13,86 до 14,74 гривны, пшеничная мука подорожала на 13,2% и теперь составляет 12,17 гривны за килограмм, а цена на сахар увеличилась с 14,30 до 20,9 гривны. Не отстают и цены на крупы, не считая пшено, которое подешевело на 30,2%. Традиционно больше всего прибавила в стоимости гречка – теперь она стоит 37 гривен, а еще год назад можно было приобрести кило за 27.

Правда, если сегодня выйти в магазин, то становится очевидным тот факт, что Госстат взял в расчет самые дешевые продукты на рынке. Собственно, сделать закупки по таким ценам еще тот квест, ведь их разбирают в первую очередь да и завозят в торговую сеть не так уж и много.

Основной причиной роста цен на продукты аналитики называют повышение минимальной зарплаты и стоимости электроэнергии.

Насчет сладкого песка, кроме роста цен на электроэнергию увеличение минимальной зарплаты, еще стоит учитывать объемы сбора сахарной свеклы. Многие собралиь – цена падает, мало – растет. В прошлом году сахарной свеклы собрали меньше, поэтому есть определенная нехватка на рынке,

– отмечает экономист Борис Кушнирук.

Правда, не стоит думать, что цены достигли своего предела и остановятся. Так, хлеб вполне может подорожать и стоить примерно 20 – 24 гривен за кило. А все потому, что выросли цены на пшеницу, как следствие и на муку. А с января 2021 года повышена минимальная заработная плата и это тоже добавит несколько гривен к себестоимости.

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Как убеждает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, мы начали использовать продукцию, выращенную в 2020 году. Ее физически меньше, поэтому бесспорно цены на мировом рынке и в Украине пошли вверх.

Яичный переполох по-украински

Если подорожание хлеба большинство производителей начали маскировать за уменьшение веса продукции, то с яйцами такая хитрость не сработает. Покупатели редко обращают внимание на вес хлеба, особенно, когда речь идет о запакованном. Поэтому, если еще несколько месяцев вес батона в упаковке составлял 0,5 килограмма, то теперь это уже 0,45 или меньше. Люди видят ту же цену продукта, но далеко не всегда смотрят на вес продукта.

Яйца же часто реализуют в открытой упаковке, поэтому с их размером схитрить вряд ли получится.

Цена яйца пошла вверх, потому что 60% его стоимости – это комбикорм, а это кукуруза, которая достаточно серьезно подорожала. Не забываем об энергоносителях и минимальной зарплате. Трудно ожидать, что все эти факторы не отразятся на себестоимости яйца, которая сегодня составляет 2,4 гривны,

– замечает Олег Пендзин.

Борис Куширук соглашается с коллегой и добавляет, что яйца – это сезонный товар. Весной и летом они дешевеют, а зимой дорожают. Правда, если производство хлеба у нас не монополизировано, в районах может быть несколько пекарен, то рынок производства яиц наоборот монополизирован.

Фактически более половины яиц производится одной компанией. Против владельца которой осуществляется расследование НАБУ и в компании заявляют о давлении. В результате чего у них наблюдается нехватка оборотных средств, потому что не могут обратиться за кредитными заимствованиями. У них такие свои объяснения скачка цен,

– добавляет Борис Кушнирук.

Повлиял на стоимость яиц и рост цен на внешних рынках, что потянуло вверх и отечественные ценники.

Мясо и цены

Едва ли не единственная отрасль для которой 2020 год был относительно стабильным, в плане цен, – мясная. Куриное филе даже подешевело на 10 гривен с начала года. Собственно, стоимость свинины фактически оставалась неизменной. Единственное, стоимость выросла на говядину с 132,81 гривны до 144,82.

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Однако, с приходом года Быка надо готовиться к повышению цен и на этот вид продукции. Анализируя ситуацию со свининой, эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно рассказывает, что основными компонентами при кормлении свиней являются соя и подсолнечник, которые прибавили в цене 20 – 40%. Ведь в себестоимости производства мяса корма составляют 70 – 80%. Поэтому, неудивительно что любимый украинцами вид мяса прибавит в цене. Опять же не стоит забывать о повышении минималки и подорожании электроэнергии. Эти составляющие все производители обязательно заложат в стоимость продукции.

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Таким образом, вырастет себестоимость продукции, однако закупочные цены остаются невысокими. Мясокомбинаты, закупая свиней у населения, дают 37 – 39 гривен за килограмм живого веса. А себестоимость выращивания поросят в 2020 году составляла примерно 36 гривен за килограмм. А у многих производителей эта цифра уже достигает 40 гривен и более. Такое положение вещей может негативно повлиять на рынок и как промышленные производители, так и селяне начнут массово вырезать свиней. Соответственно, уменьшение поголовья, что обусловит рост спроса и цены на мясо.

Как выбирать качественные продукты питания:

Относительно стоимости курятины, то аналитики сходятся во мнении, что и здесь не стоит ожидать удешевления. Виной этому рост цен на корм. Ведь стоимость продукции, по которой она сегодня реализуется, не позволяет производителям выходить на рентабельность. Речь идет не только о малых, но и средних предприятиях.

Таким образом украинцам не стоит рассчитывать на удешевление продовольствия. Ведь оснований для снижения цен – нет.