На некоторых сетях АЗС стоимость горючего опустилась на более чем гривну. В то же время, цены на бензин остались неизменными.

Обратите внимание Цены на топливо в Украине уже не вернутся к довоенному уровню, – Данилов

Ситуация на рынке

Во многих популярных сетях АЗС стоимость автогаза осталась прежней. В то же время, на снижение средней стоимости топлива повлияли изменения цен на 5 АЗС. В частности:

"Нефтек" – 44,99 гривны (-1 гривна);

BVS – 41,99 грн (-0,01 гривны);

Chipo – 42,34 гривны (-0,16 гривны);

"Авантаж 7" - 39,97 гривны (-1,32 гривны);

Motto – 42,99 грн (-1,21 гривны).

Суммарное снижение средней стоимости автогаза – 0,1 гривны. Самым дорогим топливо остается на "Нефтек", а самым дешевым – на UPG (37 гривен за литр).

Стоимость бензина почти неизменна. В среднем цена за литр А-95+ составляет 51,56 гривны, а за А-95 – 50,76 гривны.

Средняя стоимость дизельного горючего составляет 56,58 гривны.

Дефицит удастся преодолеть до осени

В комментарии Financial Times министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что, для того чтобы преодолеть топливный кризис, нашему государству необходимо заключить как можно больше долгосрочных контрактов на поставки.

По его словам, уже сейчас каждый день в Украину прибывает по 230 бензовозов. Поэтому министр призывает граждан потерпеть – проблема дефицита выйдет к осени.

Цены на горючее не вернутся к довоенному уровню

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что следует быть готовым к тому, что стремительного снижения цен не будет. Причиной этого является то, что война стала серьезным ударом по экономике.

В то же время Данилов заверил, что дефицит непременно будет преодолен. Однако до довоенного времени стоимость горючего не снизится. Секретарь СНБО аргументирует это тем, что стоимость горючего в мире высокая. В качестве примера Данилов отметил, что стоимость бензина в Европе – 2 евро, поэтому в Украине она не может составлять 1 евро.

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