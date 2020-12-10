Несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, цены на жилье в Украине подорожали за этот год. Где дороже всего снимать квартиру, а где можно приобрести дешевое жилье в 2020 году?

В материале Экономики 24 мы проанализировали цены на рынке недвижимости и аренды жилья.

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Как изменились цены на аренду жилья в 2020

Цены на аренду жилья в Украине выросли на 5% с декабря прошлого года, когда однокомнатную квартиру в Украине можно было снять за 3 700 гривен. В октябре цены поднялись и теперь арендовать однокомнатную стоит в среднем 3 890 гривен.

Какой уровень инфляции?

По состоянию на октябрь инфляция в годовом измерении составляет 2,7% по данным Госкомстата. Поэтому цены на аренду подорожали больше, чем в среднем другие цены на товары и услуги в Украине.

Пандемия не обошла рынок аренды жилья и повлияла на цены. Как видно на графике, арендная плата в первые месяцы года росла, но в апреле и мае упала из-за введения локдауна, который снизил не только спрос на аренду жилья, но и покупательную способность потенциальных клиентов.

Весной квартиранты договаривались об отсрочке выплат или снижении арендной платы. Интересной тенденцией была также смена предпочтений арендаторов. Квартиры в городах потеряли популярность и упали в цене, в то же время дома за городом наоборот выросли в цене. Из-за вынужденного карантина семьи с детьми по возможности предпочитали именно частный дом.

Но летом цены начали восстанавливаться и продолжили плавный рост осенью, как показывает официальная статистика. Но с такими данными не согласен эксперт по недвижимости Роман Герасимчук, который летом в комментарии Liga.net рассказал, что от пандемии пострадал весь рынок аренды жилья, кроме премиумсегмента.

В столице в первую очередь упали цены на аренду однокомнатных квартир – с начала года на 25%, двухкомнатные подешевели на 20%, меньше всего пострадали трехкомнатные квартиры – всего на 5%,

– рассказал Герасимчук о рынке аренды жилья летом.

Какие цены сейчас

В октябре средняя цена на аренду однокомнатной квартиры была на уровне 3 890 гривен, но следует понимать, что цены в крупных городах и области существенно отличаются.

Дороже всего жить в столице – 7 565 гривен в среднем обходится однокомнатная квартира. А дешевле всего снимать жилье в Сумской области – 2 149 гривен.

Обратите внимание, что, во-первых, эти данные включают статистику по всей области, поэтому в больших городах цены ощутимо выше. Во-вторых, из-за теневой экономики в официальную статистику не входит весь рынок аренды, поэтому и здесь официальная статистика может не соответствовать действительности.

Однако следует понимать, что в разных областях отличаются не только цены, но и доходы. Аналитики Picodi составили рейтинг доступности аренды жилья в областных центрах.

Где дешевле всего жить:

Самое выгодное соотношение стоимости аренды жилья к зарплате в Кропивницком. Семья, в которой 2 человека получают среднюю зарплату потратит на жилье 27,5% от месячного дохода. В Житомире такая семья заплатит 35,5%, в Николаеве – 35,7%, а в Сумах – 36,3%.

Где дороже всего жить:

Жители Одессы тратят 64% своего дохода на аренду жилья. Дорого арендовать жилье также жителям Днепра – 59,7% от дохода семьи, Львова – 56% и Киева – 53,4%.



Рейтинг доступности жилья 2020 / Инфографика 24 канала

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Как изменились цены на недвижимость в 2020

Как ни странно, но во время кризиса недвижимость в Украине подорожала еще ощутимее, чем аренда жилья. Цены на жилье в новостройках выросли на 7,7% в июле-сентябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего изменились в цене однокомнатные квартиры, ведь подорожали на 9,3%, а также трехкомнатные – 8,1% роста в цене. Двухкомнатные квартиры подорожали менее существенно – 5,9%.

Жилье на вторичном рынке подорожало ощутимее – на 10,6%, по данным Госкомстата:

Однокомнатные квартиры подорожали на 11,9%;

Двухкомнатные – на 11,2%;

Трехкомнатные – на 8,5%.

На примере Киева рассмотрим динамику цены на новостройки за последние полгода.

Еще в начале июня средняя стоимость одного квадратного метра киевской новостройки была на уровне 30 600 гривен, а во вторник, 8 декабря, стоимость поднялась до более 34 200 гривен, достигая 35 тысяч в ноябре.

Резкое падение цен произошло в сентябре, но они очень быстро восстановились и продолжили медленный рост.

Как курс доллара влияет на цены Обычно цены на жилье реагируют на курс доллара. А национальная валюта за год девальвировала более чем на 4 гривны, поэтому это стало одним из факторов подорожания жилья. На самом деле цены не должны реагировать сразу, ведь дома построены на материалах и с помощью техники, которые закупили раньше, когда курс был сильнее. Но таким образом застройщики страхуются от непредсказуемости на валютном рынке. Ведь полученные деньги компания сразу же инвестирует в следующие проекты.

Какие цены сейчас

Самая дорогая недвижимость традиционно в Киеве: 34 266 гривен за метр квадратный. Дорого приобрести жилье во Львове (24 233 гривны), Одессе (23 772 гривны) и Харькове (22 595 гривен).

Дешевле всего приобрести жилье в Чернигове. В среднем квадратный метр там стоит 11 567 гривен. Кстати, 24 канал следил за ценами с начала пандемии и Чернигов – это единственный город, где цены упали. В тройку самых дешевых городов также вошли Хмельницкий (12 692) и Тернополь (13 586 гривен).

Что было с рынком недвижимости во время предыдущих кризисов

Сейчас цены на недвижимость растут. Но с точки зрения истории – это несвойственная украинскому рынку реакция на кризис, ведь в 2008 и 2014 годах рынок недвижимости обвалился и не оправился до сих пор.

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Мы проанализировали как изменились цены на недвижимость с 2008 года. После начала финансового кризиса, цены на недвижимость упали более чем на треть. Резкое падение пришлось на 2009 год, но продолжалось до 2012, когда ситуация более или менее стабилизировалась.

Но это продолжалось недолго, поскольку в 2014-2015 годах страну охватил новый локальный кризис из-за российско-украинской войны и неблагоприятной ситуации на мировом рынке сырья. Опять же, тогда цены на недвижимость в долларовом эквиваленте упали на треть.

Еще в начале пандемии президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал 24 каналу, что у этого кризиса не будет таких последствий для рынка недвижимости, как у предыдущих.

Это были разные кризисы и разные основания для кризисов и таких последствий как было в 2008 году не должно быть. В 2008 году был очень спекулятивный рынок недвижимости. В 2014 году у нас был политический кризис, поэтому влияние было другим. В этом году другие основания и другие последствия будут,

– объяснил эксперт.