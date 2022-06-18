Цены на горючее в Украине уже не вернутся к довоенному уровню, – Данилов

Цена топлива – одна из самых болезненных тем для украинской экономики. Следует готовиться к тому, что стремительного падения цены не будет.

Полномасштабное нападение России на Украину и уничтожение гражданской инфраструктуры и предприятий нанесли тяжелые удары украинской экономике. Следует готовиться к тому, что подорожание станет привычным фактором на длительный промежуток времени.

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Цена на горючее не вернется на прежний уровень

Кроме дефицита горючего на уменьшение автомобилей на украинских дорогах влияет и его высокая цена. Из-за блокирования Черного моря российскими оккупантами и уничтожения нефтеперерабатывающего предприятия сильно усложнили ситуацию.

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что со временем новые маршруты поставки наладятся, и никаких проблем с горючим не будет. Впрочем, рассчитывать на падение цен на топливо не стоит, ведь для этого нет никаких предпосылок.

Надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если по всему миру цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?

– сказал Данилов.

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из-за войны украинцам стоит готовиться к повышению цен на всю продукцию. Индекс борщового набора, который часто считают основой анализа ситуации на рынке пищевых продуктов, за последний год вырос на треть . Удорожание топлива и кража урожая на временно оккупированных территориях тоже будут иметь большое влияние на цены.

Аналитическая команда Wood Mackenzie убеждена, что высокие цены топлива продержатся еще как минимум до середины 2023 года . Причина – перебои со снабжением российской нефти. Во второй половине 2023 года давление на цены должно пойти на убыль.

Наши друзья пытаются сделать все для того, чтобы не только помочь ВСУ избивать российских кафиров, но и удержать нашу экономику и не дать врагу возможности грабить Украину. В частности, в Польше уже будут хранилища для украинского зерна, строительство будет длиться до 4 месяцев.

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