"Газпром" приостановил поставки газа для "Булгаргаза" и польской PGNiG. Эталонные голландские фьючерсы выросли в цене на 24% до 127,50 евро за мегаватт-час , что является самым высоким уровнем с 1 апреля.

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Газовый шантаж

Несколько недель назад Путин отдал приказ получать оплату за газ от "недружественных" к России стран в рублях с 1 апреля. Но ЕС и G7 отказались это делать. Единственной страной ЕС, сказавшей, что будет платить рублями, является Венгрия. Но Еврокомиссия предупредила, что это будет прямым нарушением санкций ЕС.

К сожалению, Европа получает 40% своего газа из Европы. Не может моментально отказаться от своей зависимости.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, написала в твиттере, что прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию является очередной попыткой шантажа Европы из-за ее поддержки Украины.

Мы готовы к такому сценарию. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами,

– заявила Урсула фон дер Ляйен.

Последствия для Польши и Болгарии

По словам аналитиков Goldman Sachs Group Inc., остановка российских потоков в Польшу и Болгарию будет иметь "только незначительное физическое влияние" на газовые балансы северо-западной Европы.

В Польше контракт PGNiG рассчитан на 10,2 млрд кубометров в год, что эквивалентно 50% спроса или 60% импорта. Однако Польша готова к полному отказу от российского газа. Она годами инвестировала в альтернативные источники. В частности, газопровод из Норвегии должен быть запущен уже в октябре 2022 года. А сейчас на складах достаточно топлива, чтобы выдержать перебои в поставках.

Болгария тоже имеет запасы, которых хватит минимум на месяц. Более того, в этом месяце в Европе завершился отопительный сезон, а вместе с ним и спрос на газ.

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