Сетевые операторы Украины в течение 2 – 5 апреля снизили цены на бензин и дизельное топливо. В результате топливо подешевело на 0,1 – 1,5 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Читайте также Все АЗС в Украине пройдут проверку

Как изменились цены на топливо в течение 2 – 5 апреля

На станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 гривну за литр – до 29,49 гривны, а А-95 подешевел на 1,5 гривны – до 29,99 гривны.

и цена бензина марки А-92 опустилась на 1 гривну за литр – до 29,49 гривны, а А-95 подешевел на 1,5 гривны – до 29,99 гривны. В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 копеек за литр – до 29,19 гривны, бензин А-95 теперь стоит на 0,7 гривны меньше – 29,49 гривны за литр.

бензин А-92 подешевел на 10 копеек за литр – до 29,19 гривны, бензин А-95 теперь стоит на 0,7 гривны меньше – 29,49 гривны за литр. На UPG бензины подешевели на 0,4 гривны за литр.

бензины подешевели на 0,4 гривны за литр. Такие сети как AMIC, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Motto снизили цены на бензины в пределах 0,2 – 1 гривны за литр.

Сети АЗС опустили цены на топливо / Данные по сайту Enkorr

Почему цены на топливо упали

Корректировку цен провели в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином, который будет подписан 5 апреля 2021 года.

Текст документа еще не опубликован, но, по информации издания, предполагает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже на 0,3 гривны за литр. Превышение этого уровня возможно только в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.

Обратите внимание! Ранее по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине создали региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.