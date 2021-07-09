Чем грозит законопроект рынку недвижимости

Участники конференции, которую проводила Конфедерация строителей Украины, считают, что дополнительное налоговое бремя, которое предусмотрено законопроектом № 5600 – увеличит цены на жилье вдвое.

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Новые налоги на жилье – угроза для строительной отрасли, уверен президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Новые налоги ввергнут растущий сегодня рынок жилой недвижимости в затяжное падение. Но главное, запустят цепную реакцию для смежных отраслей и экономики в целом,

– считает Парцхаладзе.

Что известно о законопр оекте № 5600

Напомним, что 1 июля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5600 , который включает повышение налога на рынке недвижимости.

Соответственно, закон коснется тех физических лиц, которые продают 3 и более квартир в год. Налог на третью квартиру поднимут до 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Отметьте что за второй объект недвижимости налог составляет 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

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Наполнит ли бюджет повышение налога

Благодаря принятию законопроекта № 5600, Минфин ожидает , что привлечение в бюджет увеличатся приблизительно на 3 миллиарда гривен.

Парцхаладзе же считает, что увеличение налогов не только не наполнит бюджет, но и приведет к катастрофическим последствиям, таким как:

резкое подорожание жилья до 40%,

падение объемов продаж и строительства,

увеличение "проблемных" строительных объектов,

сокращение рынка инвестирования в 2 раза,

банкротство не крупных строительных компаний,

сокращение рабочих мест.

Если этот законопроект во втором чтении проголосуют, то, думаю, как минимум вдвое может повыситься стоимость жилья. Соответственно, резко упадет введение в эксплуатацию и упадут продажи,

– рассказал Парцхаладзе.