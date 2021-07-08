Цены на квартиры в Украине: продолжит ли лихорадить рынок недвижимости

В Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины прогнозируют, что по итогам 2021 года стоимость жилья в Украине может вырасти на 25%. Это касается, как первичного, так и вторичного рынка недвижимости.

Стоимость жилья в 2021 году

Как уже выросла стоимость недвижимости с начала 2021 года

В зависимости от региона, цены на недвижимость, за первое полугодие 2021 года, выросли следующим образом:

на первичном рынке – от 15 до 18%,

– от 15 до 18%, на вторичном – от 7 до 10%.

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Продолжится ли тенденция роста стоимости недвижимости до конца 2021 года

Специалисты Ассоциации по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ) прогнозируют к концу текущего года, что стоимость квартир может увеличиться. Следует ожидать, что цена жилья, начиная со второй половины августа до середины декабря, вырастет на:

первичном рынке недвижимости – от 5 до 7%,

– от 5 до 7%, вторичном рынке – от 3 до 5%.

Что влияет на рост цен

Таким образом, вполне вероятно, что по итогам 2021 года стоимость квартир на "первичке" может вырасти до 25%, а на вторичном рынке – до 12%.

По мнению президента АСНУ Юрия Питы, на рост цен на рынке недвижимости в Украине влияют два объективные факторы:

развитие ипотеки,

более лояльные программы застройщиков с рассрочки.

Также эксперт отмечает, что за два месяца уровень спроса вырос более чем на 20%. Более того, есть все предпосылки для дальнейшего роста рынка.

Именно поэтому в течение 6 месяцев, несмотря на 2 локдауны, спрос на жилье растет на 3 – 5% ежемесячно,

– сказал Пита.

Инфляционный скачок

Существенный фактор, влияющий на стоимость квадратных метров – инфляция. Инфляционный скачок и экономическая непредсказуемость в стране – одна из важных причин, которая побуждает увеличение стоимости жилья.

С начала года покупательная способность гривны уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15 – 20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг, вполне ожидаемо, что это скажется на стоимости жилья,

– рассказал эксперт.

Как изменилась ситуация на рынке недвижимости за год

По сравнению с 2020 года, количество инвестиционных сделок с целью сохранения средств на первичном рынке выросла минимум на 15%. А в общей структуре продаж количество инвестиционных приобретений жилья уже составляет более 60%.

Что будет с ценами, если повысят налоги

Также, еще один немаловажный фактор, который непосредственно будет влиять на рынок недвижимости – принятие законодательных актов, в частности законопроект №5600. Напомним, что 1 июля 2021 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5600, который включает повышение налога на рынке недвижимости.

Соответственно, закон коснется тех физических лиц, которые продают 3 и более квартир в год. Налог на третью квартиру поднимут до 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Обратите внимание, что за второй объект недвижимости налог составляет 5% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

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Юрий Пита считает, что в случае введения на первичном рынке НДС и 18% налога с продаж 3-го объекта, цены на "первичке" могут существенно возрасти.

Это автоматически затронет и вторичный рынок в дополнительных несколько%,

– отмечает эксперт.

Поэтому, дальнейший ход событий на рынке жилья во многом будет зависеть от: эпидемической ситуации, состояния экономики и курса гривны по отношению к доллару.