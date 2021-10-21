Цены на квартиры существенно выросли за год: какое жилье подорожало больше всего

21 октября 2021 , 10:58
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Источник:

Государственная служба статистики

За год цены на жилье в Украине выросли в среднем на 15,8%, согласно аналитике Государственной службы статистики. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Как выросли цены на рынке недвижимости 

  • На первичном рынке недвижимости цены выросли на 14,3%.
  • На вторичном – на 17%.

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Отметьте, в Госстате считали за период с III квартала (июль – сентябрь) 2020 года по III квартал 2021 года.

Первичный рынок недвижимости: какие квартиры подорожали больше всего за год 

  • Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%.
  • Двухкомнатные квартиры – на 13,4%.
  • Трехкомнатные квартиры – на 16,3% (подорожали больше всего за год).

Цены на жилье на первичном рынке недвижимости / Фото – архив 24 канала 

Вторичный рынок недвижимости 

На вторичном рынке недвижимости в течение года больше всего подорожали двухкомнатные квартиры, в процентном значении имеем следующую картину:

  • Однокомнатные – на 17,5%.
  • Двухкомнатные квартиры – на 18,4%.
  • Трехкомнатные квартиры – на 15,8%.
Напомним , что согласно прогнозу председателя Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Юрия Пойти к концу 2021 года аренда недвижимости в крупных городах может подорожать до 10%, а в малых – до 5%. Подробнее об этом, рассказываем здесь
Автор: Дар'я Вереньова