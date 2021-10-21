Цены на квартиры существенно выросли за год: какое жилье подорожало больше всего

За год цены на жилье в Украине выросли в среднем на 15,8%, согласно аналитике Государственной службы статистики. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке.

Как выросли цены на рынке недвижимости

На первичном рынке недвижимости цены выросли на 14,3%.

На вторичном – на 17%.

К теме Резкое повышение арендной платы в Европе: 5 городов, где зафиксирован квартальный рост цен

Первичный рынок недвижимости: какие квартиры подорожали больше всего за год

Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%.

Двухкомнатные квартиры – на 13,4%.

Трехкомнатные квартиры – на 16,3% (подорожали больше всего за год).

Отметьте, в Госстате считали за период с III квартала (июль – сентябрь) 2020 года по III квартал 2021 года.

​

Цены на жилье на первичном рынке недвижимости / Фото – архив 24 канала

Вторичный рынок недвижимости

На вторичном рынке недвижимости в течение года больше всего подорожали двухкомнатные квартиры, в процентном значении имеем следующую картину:

Однокомнатные – на 17,5%.

Двухкомнатные квартиры – на 18,4% .

. Трехкомнатные квартиры – на 15,8%.