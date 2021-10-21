Как выросли цены на рынке недвижимости
- На первичном рынке недвижимости цены выросли на 14,3%.
- На вторичном – на 17%.
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Первичный рынок недвижимости: какие квартиры подорожали больше всего за год
- Однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 13,9%.
- Двухкомнатные квартиры – на 13,4%.
- Трехкомнатные квартиры – на 16,3% (подорожали больше всего за год).
Цены на жилье на первичном рынке недвижимости / Фото – архив 24 канала
Вторичный рынок недвижимости
На вторичном рынке недвижимости в течение года больше всего подорожали двухкомнатные квартиры, в процентном значении имеем следующую картину:
- Однокомнатные – на 17,5%.
- Двухкомнатные квартиры – на 18,4%.
- Трехкомнатные квартиры – на 15,8%.