Будут ли расти тарифы на услуги ЖКХ в Украине: что говорят в правительстве

Во всем мире начался значительный рост цен на энергоносители. В Кабмине рассказали, коснется ли это украинцев и стоит ли готовиться к росту тарифов на услуги ЖКХ.

Подробно описал подготовку к отопительному сезону премьер-министр Денис Шмыгаль. Он об этом говорил в интервью, обнародованном 3 июля.

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Возможен ли рост цен

Премьер подчеркнул, что в любом случае никаких изменений тарифов до конца следующего отопительного сезона не будет. Это та позиция, озвученная в Кабмине еще в первые месяцы вторжения, поэтому не стоит ожидать, что положение рынка ударит по платежкам жителей Украины.

Мы это задекларировали (фиксация цен – 24 канал), мы будем это соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что они спокойно пройдут эту зиму,

– сказал Шмыгаль.

Однако сразу добавил, что эта зима будет тяжелой как для нас, так и для Европы. Ведь большая часть европейского энергетического рынка зависит от России. А страна-террористка традиционно прибегает к шантажу, чтобы мир соглашался на все условия. Поэтому сейчас Еврокомиссия готовит план возможности прожить вообще без горючего из России.

Украинцам следует готовиться к зиме

В то же время премьер подчеркнул, что нагрузку на государственную систему могут ослабить сами граждане. Поэтому если есть такая возможность, нужно это делать. "Мы не ожидаем легких решений и легкого прохождения этого отопительного сезона. Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – это правильное движение", – отметил глава Кабмина. Однако он акцентировал, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства.

Какие запасы энергоносителей есть в Украине

Премьер подытожил уровень подготовки к отопительному сезону по состоянию на 3 июля. По его словам, в хранилищах нашего государства уже есть 10 миллиардов кубометров газа. Этого недостаточно, потому что Министерству энергетики и "Нефтегаза" поставили задачу закачать 19 миллиардов к началу отопительного сезона.

Также государство делает все для обеспечения достаточного количества угля. Сейчас работают над добычей и завозом его в Украину. "К примеру, Австралия передала 70 тысяч тонн энергетического угля, который сегодня уже в пути в Украину. Но кроме этого, у нас есть собственная добыча, позволяющая накопить достаточное количество", – сказал Шмыгаль.

Что будут делать в местах с сильными разрушениями

Также есть определенная проблема в том, что в некоторых регионах разбиты войной теплоэлектроцентрали или ТЭС. Поэтому власти над этим тоже приходится много работать.

Министерство развития общин и территорий готовит альтернативные решения. Сейчас работаем над закупкой генераторов и других обогревательных приборов и разрабатываем совместно с другими министерствами подходы к непредсказуемым или экстренным ситуациям,

– сообщил премьер.

Также готовят всю инфраструктуру, которая для этого нужна. Уже созданы все необходимые штабы и рабочие группы от местного до государственного уровня.

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