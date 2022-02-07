Цены на энергоносители побуждали инфляцию в Европе, – Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что высокие цены на газ и энергоносители повлияли на ускорение инфляции в Еврозоне в 2021 году. Также это может ускорить инфляцию и в нынешнем году.

Зависимость ЕС от российского газа

Дипломат отмечает, что Европа зависит от российских поставок газа. В то же время, как Россия более устойчива перед экономическими санкциями Запада. "Мы должны срочно рассмотреть возможность разработки стратегических запасов газа в ЕС и совместной закупки газа", – написал он.

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Ситуация с инфляцией

Боррель также отмечает, что цена природного газа в Европе в шесть – десять раз выше, чем год назад, и это привело к росту инфляции в конце 2021 года.

Если цены на энергоносители останутся высокими в течение 2022 года, подпитывая более высокую инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление после пандемии,

– отмечает Боррель.

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, что инфляция в Еврозоне ускорилась до 5,1% годовых в январе, когда ожидался ее спад до 4,4%. Что касается цены газа в Европе, то 21 декабря 2021 года она впервые в истории превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.

Боррель поделился, что трансатлантическая безопасность в области энергетики станет темой Энергетического совета ЕС – США. Также он отметил, что Россия в прошлом уже использовала энергоносители в политических целях.

В качестве примера он напомнил, что российский "Газпром" отказался направить дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозность на рынке.

Вместе с США мы выступаем против использования энергоснабжения как оружия и геополитического рычага. Мы привержены обеспечению энергетической безопасности ЕС и наших соседей, включая Молдову, Украину и Западные Балканы,

– отметил Боррель.

Альтернатива для Европы, по мнению Борреля

Отправной точкой своей энергетической стратегии Брюссель по-прежнему считает "Европейский зеленый курс" и реформу энергетики в свете чрезвычайной климатической ситуации.

Он считает, что это не позволит текущим событиям сбить ЕС с этого пути. Однако в краткосрочной перспективе будет решать проблему безопасности газоснабжения из-за диверсификации маршрутов и источников импорта.

США уже является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу, и в ближайшие месяцы мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить безопасность газоснабжения. Кроме США, мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по расширению поставок СПГ,

– поделился дипломат.

Вместе с тем Боррель подчеркнул, что Пиренейский полуостров, фактически остающийся энергетическим островом в Европе, имеет больше мощностей по приему СПГ, чем другие европейские страны. Поэтому нужно работать быстрее, чтобы лучше интегрировать европейский рынок.

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