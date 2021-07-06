Как Минэнерго предлагает урегулировать ситуацию

Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время совещания рассказал, что регулятору следует прибегнуть к следующим действиям:

принять методику расчета предельной цены на рынке "на сутки вперед" (РДН), которая поможет сделать рынок ликвидным;

утвердить обязательность биржевой торговли для всех участников;

в законодательном поле необходимо отменить обязательства по продаже 10% электроэнергии на РДН, по крайней мере для тех участников, которые выполняют функции ПСО;

Читайте также Сгусток технологий: каким оборудованием может удивить современный кроссовер

Также во время совещания были обсуждены возможное решение, которое помогут урегулировать ситуацию на рынке электроэнергии уже в ближайшее время к внедрению системных мер.

Решение заключается в ограничении продажи трейдерами и поставщиками на рынке "на сутки вперед" в процентном значении от их объема торговли,

– рассказали в Минэкономики.

Совещание по урегулированию кризисной ситуации на рынке электроэнергии с участием производителей электроэнергии / Фото Министерства энергетики Украины

Участие в совещании приняли такие производители электроэнергии как НКРЕКП, НЭК "Укрэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ГП "Оператор рынка".

Напомним , что 4 июля 2021 года НКРЕКП провела внеочередное заседание на котором приняла ценовые ограничения, для стабилизации ситуации на рынке электроэнергетики Украины. Ограничения будут действовать до 8 июля текущего года.

Стоит ознакомиться НКРЕКП установила ценовые ограничения на электроэнергию: какова будет предельная цена

Заговор на рынке электроэнергетики

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование о наличии или отсутствии в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Причиной расследования АМКУ стали упомянутые существенные колебания объемов купли-продажи на оптовом рынке электрической энергии в последние несколько дней, в частности на рынке "на сутки вперед", причиной которых является уменьшение закупки ресурса на РДВ отдельными участниками на фоне роста объемов закупки на рынке двусторонних договоров. Это привело к резкому снижению цены (цена снизилась на треть) в первые дни июля.

По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии,

– рассказали в комитете.