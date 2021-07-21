Цены на электроэнергию в Европе выросли до максимумов: известна причина
Источник:Bloomberg
Экстремальная жара привела к росту цен на электроэнергию в Европе. В Испании цены рекордно выросли из-за спроса на охлаждение, а в Великобритании – растут пятый день подряд.
Стремительный рост цен на электроэнергетику
- На испанской электроэнергетической бирже цена на электроэнергию в сегменте "на сутки вперед" достигла пиковых показателей. Цена же на саму электроэнергетику возросла на 4,7% до 106,57 евро за мегаватт в час.
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- В Великобритании цены уже выросли на 3,9% и продолжают расти пятый день подряд. Вместе с тем цена электро носителя составляет 9 847 фунта (около 365 тысяч гривен) за мегаватт в час.
- Цены в Германии выросли вдвое против среднего сезонного значения за последние пять лет. Так цена в стране выросла на 1,9% до 89,99 евро после в начале этого месяца
Будет ли расти цена и дальше: прогноз эксперта
Ханс ван Клифф, старший экономист по энергетике ABN Amro Bank NV, прогнозирует повышение цен в большинстве стран Европы.
Повышенный спрос на охлаждение ведет к повышению цен в большей части Европы,
– рассказал Ханс ван Клифф.
Спадет ли аномальная жара в ближайшее время
Специалисты метеорологической компании Maxar Technologies прогнозируют, что большую часть этой неделе в Западной Европе температуры будут выше нормы.
В частности, Метеорологическое бюро выпустило первое предупреждение об экстремальной жаре в Великобритании. Метеорологи прогнозируют, что столбик термометра достигнет 33 градусов по Цельсию в Западной части страны.