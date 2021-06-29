Цены на электроэнергию для потребителей не будут поднимать еще месяц, – решение правительства

Кабмин продлил действие существующей модели возложения спецобязательств на оптовом рынке электроэнергии для населения (ПСО). Сейчас конечный срок – 1 августа 2021 года.

Действие ПСО правительство продолжило постановлением от 29 июня. Таким образом цену для бытовых потребителей сохранили в размере 1,68 гривны за киловатт-час.

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Минэнерго планирует установить новый проект ПСО

Отметим, что в конце декабря Кабмин отменил льготный тариф. До этого за первые 100 киловатт энергии платили в размере 0,9 гривны за киловатт-час. Была установлена ​​единая цена.

В апреле правительство уже планировало менять тариф, однако оставило его в силе еще на 2 месяца – до конца июня.

Какие категории планируют установить

В Минэнергетики обещали представить новый проект ПСО. Потребителей планировали делить на категории и в результате вводить дифференцированную оплату. Бытовые потребители платили бы меньше за свет, чем платят сейчас.

По информации Интерфакс-Украина, новый проект содержит разделение по объемам потребления: до 100 киловатт-часов; 100 – 300; 300 – 500; от 500. Максимальный тариф может достичь 3 гривен за 1 киловатт-час.

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