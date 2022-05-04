Цены изменятся, но бензин будет, – Корниенко о дефиците топлива

Многие АЗС ввели ограничения на продажу горючего из-за его дефицита. Власти обещают, что уже в ближайшие дни проблема дефицита будет решена.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко. Он подчеркнул, что цены на горючее изменятся, но зато будет возможность его купить.

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Мы много работаем с правительством, и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс дефицита топлива,

– заметил Корниенко.

Накануне правительство разрешило повысить торговую надбавку на 40%:

для дизельного топлива с 5 до 7 гривен;

бензина с 4,55 до 6,50 гривен.

Дефицит топлива

В результате Украина была вынуждена искать новых импортеров топлива и новые пути снабжения. Ухудшили ситуацию ракетные обстрелы оккупантами по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и еще десятки обстрелов нефтебаз.

Поставлять все топливо начали из Европы, но там есть проблемы с логистикой из-за нехватки бензовозов и цистерн. Это привело к удорожанию логистики на фоне рекордного подорожания самой нефти.

Теперь себестоимость горючего составляет примерно свыше 43 гривен . Тогда как правительство разрешает АЗС продавать бензин по 36 гривен, а дизель – менее 41 гривны. Поэтому нефтетрейдеры просто не насыщают украинский рынок, ведь им это невыгодно.

Ограничение на АЗС

Многие АЗС, в том числе крупные сети ОККО и WOG, ввели ограничения на покупку горючего .

Частные клиенты WOG могут покупать всего 10 литров в сутки при наличии карты лояльности PRIDE. Без нее нельзя заправиться.

Клиенты ОККО могут заправить 10 – 30 литров в бак при наличии карты Fishka. Объем зависит от того, как давно вы являетесь клиентом сети. А клиенты без карты могут заправить всего 5 литров.

Основной проблемой дефицита разные энергетические эксперты называют госрегулирование от государства. Сейчас выбор стоит между принятыми ценами, но с дефицитом горючего и высокими ценами с полными баками.

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