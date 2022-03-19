Цены на горючее уже упали как минимум на 5 гривен, – Шмыгаль
Источник:телеграм-канал Дениса Шмыгаля
Решения по отмене акциза и снижению ставки НДС на топливо работают. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 гривен.
В некоторых сетях снижение цены как на бензин, так и дизель достигло даже 10 гривен за литр. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.
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Напомним, что в Украине на время военного положения приняли ряд решений, чтобы урегулировать цены на топливо:
- отменили акциз;
- снизили НДС до 7%;
- ввели новую ценовую формулу.
Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался,
– заявил Шмигаль.
По словам премьера, по новым правилам уже завезли в Украину 1000 тонн горючего. Объемы будут только увеличиваться, а вместе с этим и стабилизируются цены.
Трансформация топливного рынка Украины
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн написал в фейсбуке, что рынок переживает самую глубокую в своей истории трансформацию: 100-процентный разворот на 180 градусов – от России и Беларуси в Европу.
Все скрипит, сопротивляется, но почитает понемногу двигаться. На повестке дня очень смелые проекты,
– написал Куюн.
По его словам, украинский рынок – это огромные возможности для Европы.
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