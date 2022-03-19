Цены на горючее уже упали как минимум на 5 гривен, – Шмыгаль

Решения по отмене акциза и снижению ставки НДС на топливо работают. В настоящее время АЗС уже снизили цену минимум на 5 гривен.

В некоторых сетях снижение цены как на бензин, так и дизель достигло даже 10 гривен за литр. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

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Напомним, что в Украине на время военного положения приняли ряд решений, чтобы урегулировать цены на топливо:

отменили акциз;

снизили НДС до 7%;

ввели новую ценовую формулу.

Рынок горючего сейчас переживает сильную трансформацию, ведь теперь весь импорт идет из Европы. Но главное, что этот импорт начался,

– заявил Шмигаль.

По словам премьера, по новым правилам уже завезли в Украину 1000 тонн горючего. Объемы будут только увеличиваться, а вместе с этим и стабилизируются цены.

Трансформация топливного рынка Украины

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн написал в фейсбуке, что рынок переживает самую глубокую в своей истории трансформацию: 100-процентный разворот на 180 градусов – от России и Беларуси в Европу.

Все скрипит, сопротивляется, но почитает понемногу двигаться. На повестке дня очень смелые проекты,

– написал Куюн.

По его словам, украинский рынок – это огромные возможности для Европы.

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