Так, цены на газовые фьючерсы со снабжением в апреле взлетели на 18,9%. Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.
О чем речь Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли
Поэтому котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах поднялись сразу до 1374,69 долларов за тысячу кубометров газа.
Что этому предшествовало
- Путин поручил своим подданным, чтобы они перевели расчеты за поставки российского газа европейским странам в рубли.
- При этом кремлевский глава обвинил США и ЕС в "дефолте по своим обязательствам перед Россией". Именно поэтому он "обиделся" и решил отказаться от оплаты в долларах и евро.
- Российскими рублями за газ будут платить так называемые "недружественные к России страны" – которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.
Что это значит
Вероятно, Россия так видит себе "лазейку для обхода санкций", а также считает, что можно удержать курс рубля в условиях заблокированных валютных резервов центробанка.
Однако такой шаг сложно реализовать на практике, даже если отбросить этические вопросы. Так считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.
К теме – Денис Шмыгаль призвал мир ввести эмбарго: смотрите видео