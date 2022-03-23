Так, цены на газовые фьючерсы со снабжением в апреле взлетели на 18,9%. Об этом известно из данных лондонской биржи ICE.

О чем речь Путин решил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Поэтому котировки на главном европейском хабе TTF в Нидерландах поднялись сразу до 1374,69 долларов за тысячу кубометров газа.

Что этому предшествовало

Путин поручил своим подданным, чтобы они перевели расчеты за поставки российского газа европейским странам в рубли. При этом кремлевский глава обвинил США и ЕС в "дефолте по своим обязательствам перед Россией". Именно поэтому он "обиделся" и решил отказаться от оплаты в долларах и евро. Российскими рублями за газ будут платить так называемые "недружественные к России страны" – которые ввели санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Что это значит

Вероятно, Россия так видит себе "лазейку для обхода санкций", а также считает, что можно удержать курс рубля в условиях заблокированных валютных резервов центробанка.

Однако такой шаг сложно реализовать на практике, даже если отбросить этические вопросы. Так считает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

К слову. Многие страны ЕС зависят от поставок из России. Именно поэтому в ЕС нет единодушия по поводу эмбарго на поставку энергоресурсов из страны-агрессора.

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