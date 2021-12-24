Цены на газ упали на 40% в Европе: как погодные условия повлияли на стоимость

Цены на газ снизились на треть против рекордной цены 21 декабря. Все из-за ветра, усилившегося в последние дни в Европе и повысившего выработку ветряной генерации.

Выработка электроэнергии в Европе

Вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе в 23 декабря вырос до 13,8% после 7,1% (22 декабря) и трехмесячного минимума 5,52% (21 декабря).

С 13 по 19 декабря вклад ветряков в выработку электроэнергии в Европе составил в среднем 13,7%.

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Цена газа на бирже (контракт "на день вперед")

По состоянию на утро 24 декабря январский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures торгуется на уровне 1 300 долларов за тысячу кубов.

23 декабря торги газом на TTF завершились на уровне 1 485 долларов за тысячу кубометров после 1 997 долларов 22 декабря и рекордных 2 138 долларов за тысячу кубометров 21 декабря.

Запасы газа в хранилищах

, что цена свыше 2 тысяч долларов за тысячу кубометров составила абсолютный рекорд, больше об этом – читайте здесь.

Запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 57,5% от емкости по состоянию на 23 декабря. Такой объем газа на 17,3 процентных пункта ниже среднего значения за последние пять лет. За газовые сутки 22 декабря отбор газа из ПХГ Европы составил 776 миллионов кубометров – максимальный показатель начала сезона отбора.

Поступление в европейскую сеть газа из терминалов приема СПГ в декабре 2021 года растет на рекордные 66% год к году.

Импорт СПГ в декабре может быть максимальным за последние семь месяцев.

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