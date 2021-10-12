Цены на газ и электроносители в Дании достигли рекордного уровня
Источник:The Local
Цены на энергоносители в Дании выросли до максимальных показателей, начиная с ноября 2012 года, а за последние годы – на 2,2%. Цены на газ за год выросли на 52,8%.
Стремительный рост цен на электроносители
Согласно аналитике Статистического управления Дании цены на электроносители могут подорожать до наивісшей цены за 13 лет. За последние 12 месяцев цена уже поднялась на 15,2%. Старший экономист Датской торговой палаты Кристиана Скривера рассказала, что высокие цены отчасти является результатом относительно небольшого количества осадков в Норвегии летом.
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Это привело к истощению запасов воды на скандинавских гидроэлектростанциях, производящих энергию в страны, включая Данию, что привело к резкому росту цен на электроэнергию,
– поделилась Скривер.
Также еще одним фактором подорожания электроносителей стало уменьшение количества ветра летом, которое привело к снижению выработки электроэнергии ветром, считает Скривера.
Рост цен на газ
Цены на газ выросли на 52,8% в прошлом году, что является самым резким и существенным повышением за 12 месяцев начиная с 1980 года.
Газ оказывает меньшее влияние на общие цены на энергию для датских потребителей, но означает, что 400 тысяч домашних хозяйств в стране, которые отапливаются газом, сталкиваются с большим увеличением счетов, отмечают в издании The Local.
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Стремительный рост цен на газ в Европе: коротко
- 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.
- В течение сентября – начале октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей каждый день.
- 6 октября цена газа выросла всего за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.