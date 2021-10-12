Стремительный рост цен на электроносители

Согласно аналитике Статистического управления Дании цены на электроносители могут подорожать до наивісшей цены за 13 лет. За последние 12 месяцев цена уже поднялась на 15,2% . Старший экономист Датской торговой палаты Кристиана Скривера рассказала, что высокие цены отчасти является результатом относительно небольшого количества осадков в Норвегии летом.

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Это привело к истощению запасов воды на скандинавских гидроэлектростанциях, производящих энергию в страны, включая Данию, что привело к резкому росту цен на электроэнергию,

– поделилась Скривер.

Также еще одним фактором подорожания электроносителей стало уменьшение количества ветра летом, которое привело к снижению выработки электроэнергии ветром, считает Скривера.

Рост цен на газ

Цены на газ выросли на 52,8% в прошлом году , что является самым резким и существенным повышением за 12 месяцев начиная с 1980 года.

Газ оказывает меньшее влияние на общие цены на энергию для датских потребителей, но означает, что 400 тысяч домашних хозяйств в стране, которые отапливаются газом, сталкиваются с большим увеличением счетов, отмечают в издании The Local.

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Стремительный рост цен на газ в Европе: коротко