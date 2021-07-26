Цены на газ в Европе выросли: почему жаркая погода повлияла на стоимость
Источник:Украинская энергетическая биржа
С 19 по 23 июля 2021 года на европейском рынке наблюдалась умеренная волатильность цен. Относительно предыдущей недели, цены в среднем повысили на 3%.
Цены на хабах TTF и NCG 23 июля
- Цены на хабе TTF составляли 35,87 евро за мегаватт в час, что составляет около 448 долларов за тысячу кубометров.
- На хабе NCG наблюдались самые низкие спотовые котировки, которые составляли 35,60 евро за мегаватт в час.
- На других хабах спотовая цена была выше – до 38,19 евро за мегаватт в час.
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Цены контрактов с поставкой в соответствующий срок / Скриншот с сайта Украинской энергетической биржи
Причина высоких цен
В своем обзоре Украинская энергетическая биржа отметила, что цены держались высокими на фоне жаркой погоды и роста цен в Азии.
Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ подскочили на прошлой неделе в более чем шестимесячного максимума, поскольку теплые температуры увеличили спрос на топливо, используемое для производства электроэнергии,
– говорится в обзоре.
Средняя цена для доставки в сентябре в Северо-Восточную Азию оценивается примерно в 14,45 доллара за миллион британских тепловых единиц, что на 1,15 доллара больше по сравнению с предыдущей неделей, и выше с середины января.
Эксперты Украинской энергетической биржи ожидают, что в течение следующих двух недель температуры в Токио, Сеуле и Пекине – основных потребителях LNG – оставаться выше среднего.Напомним , что в первых числах июля также наблюдался стремительный рост цен на газ в Европе. Она стабильно увеличивалась от 29 июня на 4% в течение нескольких дней, из-за неудачного большой аукцион на бронирование украинских газотранспортных мощностей на июль. Подробнее об этом, читайте в другом материале.