Цены на хабах TTF и NCG 23 июля

Цены на хабе TTF составляли 35,87 евро за мегаватт в час, что составляет около 448 долларов за тысячу кубометров.

На хабе NCG наблюдались самые низкие спотовые котировки, которые составляли 35,60 евро за мегаватт в час.

На других хабах спотовая цена была выше – до 38,19 евро за мегаватт в час.

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Цены контрактов с поставкой в ​​соответствующий срок / Скриншот с сайта Украинской энергетической биржи

Причина высоких цен

В своем обзоре Украинская энергетическая биржа отметила, что цены держались высокими на фоне жаркой погоды и роста цен в Азии.

Так, азиатские спотовые цены на сжиженный природный газ подскочили на прошлой неделе в более чем шестимесячного максимума, поскольку теплые температуры увеличили спрос на топливо, используемое для производства электроэнергии,

– говорится в обзоре.

Средняя цена для доставки в сентябре в Северо-Восточную Азию оценивается примерно в 14,45 доллара за миллион британских тепловых единиц, что на 1,15 доллара больше по сравнению с предыдущей неделей, и выше с середины января.

Эксперты Украинской энергетической биржи ожидают, что в течение следующих двух недель температуры в Токио, Сеуле и Пекине – основных потребителях LNG – оставаться выше среднего.